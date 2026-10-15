第一三共ヘルスケアは、総合かぜ薬ブランド「ルル」の新製品「ルルAプレミアム」の新TV-CM「ルルさん登場」篇を10月15日から全国で放映開始した。

CMには石原さとみさんを22代目の新イメージキャラクター「ルルさん」として起用。落ち葉が積もる秋の森を舞台に、2人の娘役の子どもたちとともに、家族の温かなひとときを描いている。

CMは、石原さん演じる「ルルさん」が森の坂道で滑ってしまう場面からスタート。娘たちが駆け寄り、3人で「ルルAプレミアム」の小瓶を取り出して「すぐルル、効くルル、みんなでルル!」と声を合わせる。最後は手をつないで坂道を上っていくストーリーとなっている。

石原さんは、ルルのブランドカラーであるオレンジ色のアウターにベレー帽を合わせた装いで登場。「熱のどはなに ルルが効く〜」のオリジナルソングとともに、子どもから大人まで家族みんなで飲める「ルルAプレミアム」の特徴を表現している。

CMのストーリーボード

撮影は、本物の落ち葉の香りが漂う秋の森を再現したスタジオセットで実施。石原さんは娘役の子どもたちを笑顔で迎え、終始和やかな雰囲気の中で撮影が行われたという。

石原さんはインタビューで、撮影に使われた秋の森のセットについて「本当に外にいるような感覚だった」とコメント。また、娘役の子どもたちについても「とても愛おしく、頼もしかった」と振り返った。

撮影時の様子

「ルル」は1951年の発売以来75周年を迎えた総合かぜ薬ブランド。新発売の「ルルAプレミアム」は、7歳から服用可能で、かぜの11症状に対応する総合かぜ薬として展開している。