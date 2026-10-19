Novel Core、渋谷WWW X 2daysで新体制ツアー始動　6周年当日はワンマン

Novel Coreが、全国5都市8公演を巡るライブハウスツアー「BLACK TiE TOUR 2026」を10月15日（木）にスタートさせた。初日と2日目の渋谷WWW X公演は、いずれも完全ソールドアウト。今回のツアーから、ハウスバンド・THE WILL RABBITSにベーシストの後藤マサヒロが加わり、新体制での船出となった。

【ライブ写真】

「メインストリームのど真ん中に、Novel Coreという名前入りのミクスチャーの旗を立てにいく。このツアーはその準備の最終段階」と自身が語る本ツアー。初日は盟友・muqueを迎えたツーマン公演として行われた。

翌10月16日（金）は、メジャーデビュー6周年の当日にあたる。前日に続いて渋谷WWW Xで、ツアー初のワンマン公演を開催した。6月に終幕した「PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026 -FINAL-」の豊洲PIT公演を経て、さらに熱量を増したOUTER（Novel Coreのファンネーム）とともにカオスなフロアを生み出し、会場は熱狂の渦と化した。

Photo by Satoshi Hata

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ツアーコンセプトは”DRESS RIGHT, GO WRONG.”（正しく装い、正しさごとぶっ壊せ）。それを体現するように、Novel Coreとバンドメンバーは、黒ネクタイを取り入れたフォーマルかつ重厚な衣装で登場した。普段とは一線を画すいでたちで、汗だくになりながら新旧の楽曲を織り交ぜたセットリストを駆け抜けた。

Photo by Satoshi Hata

ツアー開幕前、Novel Coreは「必要なピースを揃え、ビルドアップしたハウスバンド・THE WILL RABBITSとともに全国を巡ります」と意気込みを語っていた。その”ピース”として加わったのが、これまで彼の作品に幾度となく参加してきた後藤マサヒロだ。盤石の布陣となったTHE WILL RABBITSとともに、ツアーは10月18日（日）の広島 CLUB QUATTRO公演を経て、長野、岐阜、大阪を回る。そして11月22日（日）の渋谷clubasiaへと続く。

すでに多数の公演がソールドアウトとなっているが、一部公演のチケットは現在一般発売中。ライブハウスならではの至近距離で、Novel Coreとさらなる進化を遂げたTHE WILL RABBITSのパフォーマンスを体感してほしい。

なお、9月16日（水）には「PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026 -FINAL-」豊洲PIT公演の模様を収めたライブアルバムが配信リリースされている。同公演からは、映画『名無し』主題歌の「名前」、アニメ『刃牙道』第1クールのエンディングテーマ「Mountain Top」など、6曲のライブ映像もYouTubeで公開中だ。

＜BLACK TiE TOUR 2026＞

2026年10月23日（金）長野・長野 CLUB JUNK BOX

OPEN 18:00／START 19:00

お問い合わせ：FOB新潟 025-229-5000（平日11:00〜17:00）

2026年10月24日（土）岐阜・岐阜 club-G ※SOLD OUT

OPEN 18:00／START 19:00

お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）

2026年11月4日（水）大阪・梅田 CLUB QUATTRO ※SOLD OUT

OPEN 18:00／START 19:00

お問い合わせ：YUMEBANCHI（大阪）06-6341-3525（平日12:00〜17:00）

2026年11月22日（日）東京・渋谷 clubasia ※SOLD OUT

DAY（U-25）：OPEN 14:30／START 15:00

NIGHT（O-26）：OPEN 18:00／START 18:30

※25歳の方はU-25に該当します

※各公演、1時間30分〜2時間を予定しています。

チケット

料金：スタンディング 一般¥6,800／学割¥5,800（税込・ドリンク代別）

一般発売中

※入場は整理番号順です。

※未就学児は入場できません。小学生以上はチケットが必要です。

※学割チケットは入場時に学生証などの提示が必要です。

ライブアルバム『PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026 (Live at 豊洲PIT 2026.6.26)』

配信中

https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVETOUR2026FINAL

Novel Core オフィシャルサイト

https://novelcore.jp/