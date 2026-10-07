ローソンは10⽉6⽇より、これまでの「二段旨だし製法」からリニューアルし、「重ね旨だし三段抽出製法」で抽出しただしを使⽤したおにぎり5品を、全国のローソン店舗にて販売する。

「重ね旨だし三段抽出製法」は、マイクロバブル⽔を使⽤して昆布を⽔とり抽出する⽅法。さらに、微粉末化したかつお節を配合し、より旨味と⾵味を引き⽴てる製法にリニューアルすることで、さらなるおいしさに仕上げている。

その「重ね旨だし三段抽出製法」の⽩だしで炊きあげた旨みたっぷりのごはんを使用したおにぎり5品を紹介する。まずは、しその⾵味豊かなしそ昆布を具材にしたシンプルな「だしおにぎり しそ昆布」(149円)。

また、塩昆布の旨みとほどよい⾷感の沢庵が楽しめるもち⻨⼊りの「塩昆布と沢庵おにぎり(国産もち⻨⼊り)」(149円)や、⻘しその⾹りと、茎わかめや野沢菜の⾷感が楽しい「⼤きなおにぎり ⻘しそと茎わかめ(もち⻨⼊り)」(246円)も。

さらに、旨みの強い鮭と⾵味の良い⾦胡⿇を混ぜ込んだ「胡⿇さけおにぎり」(171円)や、茎と葉の2種類を使った三陸産わかめと⽩ごまを混ぜ込んだ「三陸産わかめごはんおにぎり」(171円)もラインアップされている。

※画像はすべてイメージ。

※地域によって仕様が異なる場合がある。