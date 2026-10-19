Ettone、初EP『お見知りおき』詳細発表、リリース記念ライブも

7人組クリエイティブガールグループのEttoneが、1st EP『お見知りおき』を11月11日に配信、12月25日にパッケージでリリースすることを発表。10月16日からパッケージの予約受付が始まり、全3形態の詳細と、11月・12月に開催するリリース記念ライブの情報が公開された。

Ettoneは、”自分らしくありたい”という感情に寄り添う音楽ジャンル”LOOSE POPS”を掲げるグループ。グループ名は、本音を話し始めるときの「えっとね、」に由来する。メンバー自身が作詞・作曲や楽曲テーマの立案など制作の起点から関わり、O21 Label HeadのALYSAとともに国内外のクリエイターとコライトを重ねてきた。

初のEPとなる本作には、Paul Blanco、Rol3ert、Furui Riho、VivaOla、VIDA Hollywood、芦田菜名子（7co）、根津まなみ（showmore）、YAMORI、Wez Atlasらが参加した全9曲を収録する。

パッケージは〈WAIT ver.〉〈RETURN ver.〉〈ARCHIVE ver.〉の3形態。CDのWAIT ver.とRETURN ver.には、それぞれ異なるデザインの透明カード「SCENE LAYER CARD」が封入され、2枚を重ねると新たなビジュアルが完成する。数量限定のARCHIVE ver.は、スマートアルバム「Nemo Album」とオリジナルトイカメラのセットで、アプリ「NEMOZ」を通じて楽曲やデジタルコンテンツを楽しめる。ライブ映像や舞台裏の映像も後日追加される予定。

WAIT ver.とRETURN ver.の購入者を対象に、映像化してほしい楽曲を投票で選ぶ企画「OMISHIRIOKI NEXT SCENE PROJECT」も実施される。両形態の購入者は表現スタイルを選ぶ投票にも参加でき、完成作品は2027年1月下旬から2月にかけて公開予定となっている。

リリース記念ライブは、11月6日に東京・表参道GROUNDで「PRE-ORDER LIVE『顔見世』」、12月3日に東京・下北沢ADRIFTで「RELEASE LIVE『音楽夜会』」を開催。11月6日公演は対象商品の予約者などが参加でき、終演後にはメンバー7人による「お見知り送り会」も行われる。12月3日公演は、O21 Official SHOPでの予約購入者を対象とした2部制の抽選招待制で、全3形態のセット購入者には参加が確約される。応募は11月17日まで。

＜リリース情報＞

Ettone

1st EP『お見知りおき』

2026年11月11日（水）配信リリース

2026年12月25日（金）パッケージリリース

WAIT ver.（CD／初回生産限定盤）3,300円（税込）

RETURN ver.（CD／初回生産限定盤）3,300円（税込）

ARCHIVE ver.（Smart Album＋Original Toy Camera／数量限定盤）8,800円（税込）

収録曲（全形態共通・曲順未定）

東京劇場／トワイライト／1UP↑1DOWN↓／STAY／君と灯籠 feat. Paul Blanco／Swimmin Swimmin'／マーチンゲールに恋して／紅色浪漫／Blue Hour

予約：https://o21.lnk.to/Ettone_OMISHIRIOKI_EP

商品詳細・購入特典：https://ettone.o21-label.com/news_detail.html?index=14319

＜ライブ情報＞

Ettone 1st EP『お見知りおき』PRE-ORDER LIVE「顔見世」

2026年11月6日（金）東京・表参道GROUND

https://ettone.o21-label.com/news_detail.html?index=14322

Ettone 1st EP『お見知りおき』RELEASE LIVE「音楽夜会」

2026年12月3日（木）東京・下北沢ADRIFT

※2部制・抽選招待（応募締切：11月17日（火）23:59）

https://ettone.o21-label.com/news_detail.html?index=14326