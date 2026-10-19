ブルボンは10月13日、冬期限定のケーキ「ミルネージュ」を、全国の量販店やドラッグストアなどで発売した。

ミルネージュ

同商品は、ふんわりとした生地でミルククリームを挟み、全体をホワイトチョコレートで包んだ白いケーキ。上面には粉雪のような「ミルネージュパウダー」を振りかけ、ミルクの風味とすっと消えるようなくちどけを楽しめる仕様に仕上げた。

価格はオープン。