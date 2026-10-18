







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズとナリーグ優勝決定シリーズを戦い、4連敗で敗退となった。その最中、同シリーズのロースターには入っていないアレックス・コール外野手が、試合中のCMについて苦言を呈したという。米メディア『ヘビー』が報じた。



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同メディアは「彼は今も試合を観戦し続けていが、放送中に流れる一部の広告については特に問題視している。SNSで拡散された投稿の中で、コールはこの広告キャンペーンは、子どもたちも視聴する番組にはふさわしくないと考えていることを明確にした」としつつ、コールが自身のXに「プレーオフ中継からソフトポルノまがいの広告をなくしてもらえないか？ 息子はパパと一緒に野球を見たがっているが、半裸の女性がいつ画面に出てくるかわからないのに、どうやってそれを正当化すればいいのか？ 野球はアメリカの国民的娯楽だ。親たちがこんなことを心配しなければならないなんておかしいだろう」と綴ったことを紹介。



これに対し、ファンからは「あなたの言うことは100％正しい」、「CMの時間になると気をつけなければならない。ふざけた話だよ」、「家族で安心して見られる放送にしてほしい」といった声が寄せられているという。



結果的にスイープ負けでシリーズ敗退となってしまったドジャースだが、今後対策がとられることはあるのだろうか。











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