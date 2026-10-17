







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季、故障の影響もあり二刀流としてのプレーをフルで行うことはできなかった。来季はその悔しさやうっぷんを晴らすような活躍が期待されるが、米メディア『ドジャースウェイ』はもはや限界寸前ではと懸念を示している。



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今季の大谷は投手として14登板、8勝2敗、防御率1.79、打者としては139試合、30本塁打、81打点といった数字をマーク。ただ、コンディション不良の影響で後半戦から投手としてのプレーは中断。打者としても不振に陥っている。



その大谷について、同メディアは「彼が卓越したパフォーマンスを発揮するためには、トレーニングルームや打撃ケージ、ブルペンなどで日常的に練習を重ねる必要がある。最高レベルでプレーし続けるために、近道など存在しない。これほど長い間成功を収め続けてきたこと自体が、まさに彼の偉大さを物語っている。しかし、いつかはそこまでして続ける価値がなくなる時が来るだろう」と言及。



続けて、「彼に2027年は投手を断念すべきだと、外部の人間が指図する立場にはない。それは本人やデーブ・ロバーツ監督、アンドリュー・フリードマン編成本部長ら首脳陣が話し合うべき問題だ。しかし、これだけは言える。先発としてプレーしたことで怪我を負い、それによって打席でも本来のパフォーマンスを発揮できなくなったのであれば、少なくともそろそろ話し合いを始めるべき時が来ている」と指摘している。











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