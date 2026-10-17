







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズ第4戦に4-6で敗れシーズン終了となった。ここからはストーブリーグに入っていくが、タリック・スクーバル投手は気持ちの切り替えに時間がかかるかもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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スクーバルは今季のトレード期限でドジャースに加入したが、現契約が今季限りで満了となる。他球団への流出を阻止して再契約にこぎつけるには、超大型契約が必要になると確実視されている。



同メディアは「ドジャースはスクーバルと大型契約を結び直し、これまでの投資を無駄にしないよう全力を尽くすことだろう。しかし、ブルワーズにスイープ負けを喫した悔しさは今も彼の心に強く残っており、現時点では自身の将来について話すつもりはないという」としつつ、「自分の将来については、本当に何もコメントするつもりはない。今日は最悪の日だった。それが今の僕の頭の中を占めていることなんだ」という本人のコメントを紹介。



続けて、「彼が今オフのFA市場に出る先発投手の中で最大の目玉になることは確実であり、ドジャースは激しい争奪戦に直面するだろう。しかし、3連覇への挑戦がこれほど突然幕を閉じたことで、雪辱を果たそうとするチームは、豊富な資金力をこれまで以上に積極的に活用するかもしれない」と記している。。











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