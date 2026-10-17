宝島社は10月14日、“着るだけで疲労回復をサポートする”一般医療機器「Recoverypro Lab. 疲労回復ウェア」の新作発表会を開催しました。発表会では、同日から発売された宝島社から発行する雑誌4誌とコラボレーションした新製品をはじめ、この秋に登場する充実のラインアップがいち早くお披露目に。それぞれのアイテムの特徴やこだわりなどをレポートします。

10月14日より販売開始した4誌とのコラボレーションアイテム

読者層が抱える悩みに寄り添う、ライフスタイルに合わせた新作疲労回復ウェア

2023年3月から同社の公式通販サイトで販売を開始した「Recoverypro Lab.(リカバリープロラボ) 疲労回復ルームウェア」。現在では書店をはじめ、百貨店などでのポップアップで販売を行い、シリーズ累計95万着を突破するほどの人気商品となりました。

そんな出版社が本気で作った「RecoveryproLab. 疲労回復ウェア」から新たに登場したのが、「リンネル」「MonoMax」「InRed」「大人のおしゃれ手帖」の4誌とコラボレーションしたリカバリーウェア。発表会では、各雑誌の編集長が登壇し、デザインのこだわりやおすすめのコーディネートについて語りました。

InRedコラボでは、ベージュの『長袖クルーネック』とブラウンの『ロングパンツ』の2種類が登場。“着たまま外へ！お洒落に疲労回復”をコンセプトに、トレンド感あるニュアンスカラーで、上下セットで着るとそのまま外出できるコーディネートが完成します。

InRed編集長の橋爪尚子氏は「これまでのリカバリーウェアは上下同じで、ルームウェア感が強いと思っていました。コンビニや散歩など外にも出られるようなリカバリーウェアを作りたいと思い、このようなデザインにしました」とこだわりについて語ります。

InRed編集長 橋爪尚子氏

『長袖クルーネック』は、どんな体型も美しくカバーするゆったりとしたシルエットで、首元のステッチワークがアクセント。ラグランスリーブや前後差のある裾など、おしゃれに着られるディテールを盛り込んでいるのが特徴なのだとか。

一方、『ロングパンツ』は、トレンドのワイドシルエットに、センターシームでカジュアルさを抑えた上品な印象。中央にラインが入ることで、ルームウェアっぽさのない、きちんと見えをかなえます。

橋爪編集長と共に登壇したのは、モデルの垣内彩未さん。「いろんな着回しができて、そのときのシチュエーションによって着方を楽しめる商品です」と、撮影で実際に着用した感想を述べました。

垣内彩未さん

発表会では、外出時のおすすめのコーディネートも紹介されました。スカーフをスカートのように腰に巻いたり、ビスチェのように胸の辺りで結んだりするだけでも華やかな印象に。また、今年トレンドのレースのキャミソールをレイヤードするだけでも、がらりと雰囲気が変わります。

そのほかにも、ベストやキャップなどおうちにあるものをプラスするだけで、リカバリーウェアを着ているとは思えないスタイリングに。外出中でもトレンドを押さえてお洒落に着こなせる、リカバリーウェアの概念が変わる着回し術でした。

最後に橋爪編集長は、「InRedのデザインは、そのまま着てもリカバリーウェアに見えないデザインですが、自分のアレンジ次第でさまざまなコーディネートを楽しめるところがポイントです。お好みのアイテムを足して、楽しんでコーディネートしてもらいたい」とコメントしました。

次に紹介されたのは、大人のおしゃれ手帖が監修したリカバリーウェア。“体型カバーが叶うセットアップ”をコンセプトに、スタイリッシュに着こなせる2アイテムが登場しました。

オフホワイトの『ロングチュニック』は、ワンピースとしても着られる丈感で、ゆったりとしたシルエット。前側の裾を短くしたデザインが、着たときのスタイルアップをかなえます。さらに、ハイネックで暖かく、1枚でスタイリッシュな雰囲気に。

ブラックの『タックワイドパンツ』は、脚のラインを拾わないワイドなシルエット。ウエストゴムのフロント部分はギャザーになっていないため、楽な履き心地とすっきりとした見た目を兼ね備えていました。

大人のおしゃれ手帖編集長の橘真子氏は「着ている時間をいかに長く取っていただくかが、リカバリーウェアをより有効にしていただくためのポイントだと思い、どんなデザインが着用シーンにフィットするかを考えて開発しました。ゆったりとしたデザインなので、寝心地もかなえていますし、大人の女性はフォーマルな場もあると思うので、小物や羽織でアレンジすることで、会食や仕事にも着ていただけるデザインに仕上げました」と、ポイントを説明します。

大人のおしゃれ手帖編集長 橘真子氏

実際に『ロングチュニック』と『タックワイドパンツ』を着用していた橘編集長が合わせたのはジレ。羽織るとリカバリーウェアということを忘れるくらい、一気にフォーマルな印象に様変わり。ラフなのにスタイリッシュな着こなしで、きちんと感が求められるシーンにも活躍してくれそうです。

最後に橘編集長は「袖を通していただいたら、この着心地の良さを実感していただけると思います。体型を気にせずにおしゃれが叶う大人の女性に向けたデザインに仕上がっているので、ぜひお手に取っていただけたら嬉しいです」と思いを伝えました。

続いて登場したのは、MonoMaxが監修したリカバリーウェア。“ビジネスシーンでもしっかりリカバリー！”をコンセプトに、オンでもオフでも着回せる4アイテムが並びます。

ネイビーの『半袖ポロシャツ』は、きちんと見えるハリのある生地を採用。台襟付きのカラーはタイドアップもできる仕様になっているのだとか。

『半袖ポロシャツ』とセットアップで使用できる『パンツ』は、ストレッチが効いていて動きやすさもかなえつつ、洗濯しても落ちにくいセンターシームで上品な印象に。オンでもオフでも使える汎用性の高さも魅力です。

セットアップコーデで登壇したMonoMax編集長の奥家慎二氏は「1つあればおうちでリラックスできますし、仕事に着ていっても違和感なく疲労回復をサポートする仕上がりになっています」とコメント。

MonoMax編集長 奥家慎二氏

その他にも着心地の良さと汎用性を両立した『モックネック長袖』と、透けずにワイシャツのインナーとしても着用できる『Vネックインナーシャツ』の2種類もラインアップ。

『モックネック長袖』は、ビジネスはもちろん、ゴルフやスポーツなどの休日にも活躍する1枚。着回しの効くブラックということもあり、どんなジャケットにも合わせやすく、フォーマルからカジュアルまでさまざまなスタイリングに役立ちます。

『Vネックインナーシャツ』は、素肌に着ても着心地が良く、肌に合わせたカラーは白シャツを重ねても透けて見えにくいのが特徴です。Vネックなので首元から見えにくく、ビジネスシーンでもスマートに着こなせます。

奥家編集長は、「幅広いラインアップはどれも世の男性の悩みを解決すること、毎日の生活が快適になることをテーマに考えておりますので、ぜひ一度袖を通してみて、心地良さを体験していただけたらと思います」とアピールしました。

リンネルのコラボ商品は、創刊時から注目している体を温めることにフォーカスした“温活のアイデアを表現！”がコンセプト。腹巻付きとベロア生地の2種類のセットアップが登場しました。

『長袖トップス・腹巻付きパンツセット』は、ドロップショルダーのトップスと、腹巻が一体になった締め付け感の少ないゆったりとしたパンツのセット。リンネル編集長の小笹由美氏は「肌に触れた方が良い効果がある一方、寒くなると少し心許ないと感じることもあるリカバリーウェアに、お腹を温める腹巻付きのパンツを考案しました。リブがないので苦しくなく、ずり落ちることもないジャストフィットになっています」と特徴を語ります。

トップスの袖口とパンツの裾にはリブをあしらい、寝ている間もめくれ上がりにくい仕様に。カラーは、やさしさを表現した「あずき」と、静けさを表現した「ネイビー」の2色展開です。

ワンピースをレイヤードすれば、パンツをレギンス感覚で着こなすことも。コーディネート次第で、ちょっとした外出にも活躍してくれそうです。

『あったかベロア生地の長袖トップス・パンツ』は、ふわふわのベロア生地を採用し、心地よい肌触りと温もりが魅力です。

パンツのウエスト部分には、サイズ調整ができる紐が付いています。トップスの袖口とパンツの裾はリブ仕様に。締め付けすぎず、ほどよくフィットするため、家事などの動作もしやすく、寝ている間もめくれ上がりにくいのがうれしいポイントです。

リンネル編集長 小笹由美氏

小笹編集長は、「寝るときとかお家でくつろぐときも、いつも寄り添う服でありたいと思うのと、お出かけをするときも心地良く疲労回復に一役買えるようなアイテムに仕上がったと思うので、ぜひ手に取っていただきたいです」と思いを届けました。

定番シリーズの新色やキャラクターコラボデザインも

雑誌4誌とのコラボレーションの他にも、10月20日には「リカバリープロラボ」の定番シリーズから新色3色が登場します。リカバリーウェアといえば、モノトーンやベーシックカラーが多いイメージですが、同社から登場するのは、甘くなりすぎずに気分を明るく彩るピンク、爽やかさと落ち着きを併せ持つクリーンな雰囲気のブルーグレー、深みのある落ち着いた印象のカーキ。好みやその日の気分に合わせてカラーを選ぶ楽しみも広がりそうです。

また、10月16日には「ムーミン」の新デザイン2種、11月にはシリーズ初のレギンスと「アークナイツ」デザイン、ディズニー・アニメーション映画の「ファンタジア」デザインも発売を予定しています。

疲労回復をサポートする機能性はもちろん、デザインやカラーの選択肢も広がり、ますます身近な存在になりつつあるリカバリーウェア。機能性もファッション性も妥協せず、自分好みの一着を選ぶことで、毎日のリラックスタイムや日常生活の質も高まりそうです。

本屋で気軽に手に取れる、出版社が本気で作った「Recoverypro Lab. 疲労回復ウェア」。この秋冬は、お気に入りの一着を日々の暮らしに取り入れてみてはいかがでしょうか。