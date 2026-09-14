人気アニメ・動画シリーズ「ベベフィン」初の公式シールブックが登場。5歳の娘と遊んでみると、シールを貼るだけでなく、ごっこ遊びや読み聞かせにも発展しました。実際に使ってわかった魅力と、ママ目線で便利だと感じた場面を紹介します。

『いっしょにあそぼう! ベベフィン ぷっくりシールブック』

『ベイビーシャーク』や『おはようのうた』でおなじみの人気アニメ・動画シリーズ「ベベフィン」から、シリーズ初となる公式シールブックが登場!

2026年8月31日に発売された『いっしょにあそぼう! ベベフィン ぷっくりシールブック』(宝島社)を、実際に娘と一緒に遊んでみました。

シール遊びができるだけかと思いきや、遊び方を少し変えると娘が大ハマり! ママとして「これ、使えそう」と感じる場面もたくさんありました。実際に遊んでわかったシールの使い心地や、娘のリアルな反応を紹介します。

ベベフィン初の公式シールブックが登場! 気になる内容をチェック

2026年8月31日に発売された『いっしょにあそぼう! ベベフィン ぷっくりシールブック』。映画『ベベフィン・ザ・ムービー：うたとまほうのピンキッツワールド』の公開に合わせて登場した、ベベフィンシリーズ初の公式シールブックです。

シールブックを手にして喜ぶ娘

本の中には、公園や遊園地、プールなど全部で7つの楽しい場面が用意されています。さらに、フィンやボラー、ブロディなどおなじみの仲間たちを含む、貼ってはがせるぷっくりシールが31枚も!

ぷっくり＆大きめで貼りやすい! 実際に触ってわかったシールの使いやすさ

実際に手に取ってみて印象的だったのが、シールそのもの。

「ぷっくりシール」という名前の通り立体感があるのですが、ただ厚みがあるだけでなく、触ってみるとクッション性があってぷにっとした感触。つい指で触りたくなるような気持ちよさがあります。

シールは一つひとつが比較的大きめなので、細かなシールを指先でつまむのがまだ難しい小さな子でも扱いやすそうだと感じました。

大きめで子どもがつまみやすいシール

また、同じシールを何度も貼ったりはがしたりしてみましたが、繰り返しても粘着力が落ちにくい印象でした。せっかくの「貼ってはがせるシール」も、すぐに貼りつかなくなってしまうと残念。その点、何度も貼り直しながら遊びやすいのはうれしいポイントです。

シールを貼ったりはがしたりして遊べる

「これ知ってる!」娘も大喜び! 実際に遊んでわかった魅力

さっそく娘に見せてみると、「これ知ってる! ベベ・フィン! のやつだ!」と大喜び。YouTubeでは「ベベフィン」の名前がリズミカルに「ベベ・フィン!」と聞こえるので、その言い方までしっかりまねしていました(笑)。

好きなシールを選んで遊ぶ娘

そのまま渡してみると、特に遊び方を説明しなくても、自分でシールを選んで好きな場所にペタペタ。まずは一人で「どこに貼ろうかな?」と真剣に考えながら、自由にシールを貼って楽しんでいました。

好きなキャラクターを好きな場所に貼って楽しめる

大人からすると「このシールはここかな?」と正解を考えてしまいそうになりますが、子どもはそんなことはお構いなし! 好きなキャラクターを好きな場所に貼って、自分なりの世界を作っている様子が楽しそうでした。

貼るだけじゃない! 「お人形さんごっこ」で遊びがどんどん広がった

一人でも楽しそうに遊んでいた娘ですが、せっかくなので私から「お人形さんごっこしようか」と提案してみることに。

すると娘は「どうやってやるの?」と、不思議そうに首をかしげます。そこで、お互いに好きなキャラクターのシールを1枚ずつ持ち、「お家に帰ろう」「今日はお出かけしよう!」などと話しながら、シールを人形のように動かして遊んでみました。

シールを人形のように動かしてごっこ遊び

これが娘に大ヒット!

ページの中をキャラクターと一緒に移動しながらお出かけしたり、お家に帰ったり……。一度遊び終わっても「もう1回!」と、何度も繰り返して楽しんでいました。「何回やるの!?」と思わず笑ってしまうほどのハマりっぷりです。

親子でキャラクターのごっこ遊びを楽しんだ

最初はシールを好きな場所に貼って遊ぶものと思っていましたが、貼ってはがせるからこそ、お人形さんごっこにも使いやすいのがこのシールブックの面白いところです。

家事中から旅行まで! ママ目線で「これ、助かる」と思った3つのシーン

娘の反応を見ていると、楽しく遊べるだけでなく、日常生活のいろいろな場面で使えそう。特に生後5カ月の下の子がいる今、「こんなときにあると助かる!」と感じた3つのシーンを紹介します。

手を離せないときの一人遊びにおすすめ

赤ちゃんのお世話や家事で手が離せないときに限って、上の子から「ママ、遊ぼう!」と言われることも。「遊んであげたいけど、今はちょっと待って～!」という場面が、わが家ではよくあります。

特に慌ただしいのが、保育園から帰宅したあとの夕方。赤ちゃんにミルクをあげて夕飯を作っていると、いつもなら「ママ～、お腹すいた! 一緒に遊ぼ!」と呼ばれるのですが、この日はシールブックで一人ごっこ遊びに夢中!

一人でも夢中になって遊んでいた

その間に夕飯の準備を進められて、これはかなり助かりました。

寝る前は娘が読み聞かせ!? 親子で楽しめる一冊

わが家で意外と活躍したのが、寝る前です。

寝る前にシールブックを持ってきた娘は、貼ったシールに合わせて自分でお話を作り、まるで絵本のように私に読み聞かせてくれました!

シールに合わせて自分でお話を作る娘

寝る前は家事の手を止めて娘とゆっくり過ごせる、平日の大切な時間。娘が考えたお話を聞いたり、「それからどうなったの?」と聞いたりしながら、一緒にのんびり楽しめたのがうれしかったです。

親子でお話を作りながら楽しめた

弟にも読み聞かせをしてくれて、カラフルな絵柄が気になるのか、赤ちゃんもじっと見つめていました。

弟にシールブックを読み聞かせる様子

シールブックなら、遊び終わったら本を閉じるだけで片付けも簡単。寝室がおもちゃだらけになることもなく、私自身も「早く片付けて～!」と焦らずに済みました。娘とゆっくり向き合えて、ママの気持ちにも余裕が生まれる寝る前の過ごし方になりました。

シルバーウィークの車移動にも大活躍の予感!

先日バスで移動したときに、シールブックを持っていってみました。座席で広げても遊びやすく、娘も一人でシールを貼ったりはがしたりしながら夢中に。静かに遊んでくれたので、移動中にこれは助かる! と実感しました。

バスの座席でも広げて遊びやすかった

ちょうどわが家では、シルバーウィークに車で約2時間かけて旅行へ行く予定。幼児との長時間移動は「何をして過ごしてもらおう?」と毎回悩みますが、これなら一冊で持ち運びやすく、繰り返し遊べるのもうれしいところ。

バス移動でも一人で楽しんでくれたので、「これは旅行バッグに入れておこう!」と思えたアイテムでした。途中で一人遊びに飽きたら、娘がハマったお人形さんごっこを一緒に楽しもうと思います。

おうちでもお出かけでも! ベベフィン好きの子におすすめ

実際に娘と遊んでみると、想像していた以上に遊び方が広がった『いっしょにあそぼう! ベベフィン ぷっくりシールブック』。娘もすっかり気に入ったようで、わが家でもこれから出番が増えそうです。

わが家の娘は5歳ですが、シールはぷっくりしているうえに一つひとつが大きめ。小さなシールをつまむのがまだ難しい子どもでも、扱いやすそうに感じました。

対象年齢は3歳以上。ベベフィンが好きなお子さんはもちろん、シール遊びやごっこ遊びが好きなお子さんとのおうち時間やお出かけのおともに、ぜひ活用してみてください。