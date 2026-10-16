日本ハムは16日、ソフトバンクとの試合（みずほPayPay）に2－6で敗戦。日本シリーズ進出とはならなかった。16日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』に解説で出演していた片岡篤史氏は「日本ハムの今年の良かった点はホームランがたくさん出たところ、良くなかったところはエラーが多かったところですね。ミスで失点が増え勝ち星を落としてしまったようなゲームがこの前の初戦もそうですけど、目立ちましたよね。その差かなと思います」とコメント。同じく解説の齊藤明雄氏は「開幕してすぐ対戦して3連敗したじゃないですか。そこで日本ハムの選手がやらなきゃいけない…勝たなきゃいけないんだといった気持ちが空回ってしまったかなと。つまらないエラーが失点に繋がってしまったような試合が多かったかなと思います」とコメント。

また番組MCの谷繁元信氏は「これだけ対戦成績で差がついたということは、ソフトバンクは相当研究したと思うんですよ。ソフトバンクの中で今年は日本ハムの上をいかないと優勝できないと思っていたと思います。なので日本ハムは来年に向けてソフトバンクを丸裸にするくらい調べ上げてやってほしいですね」とコメントした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』