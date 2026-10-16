16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した片岡篤史氏と齊藤明雄氏が、阪神とのCSファイナルステージ第3戦で7回2被安打8奪三振無失点に抑えた片山皓心の投球について言及した。

片岡氏は「素晴らしかったですね。今日無四球なんですよ。ある程度緊張感があったと思うんですけど、タイガース打線にスイングさせませんでしたよね。両サイド、そして緩急をうまく使って、各打者が全く的を絞ることができなかった。打者のタイミングでスイングさせなかったというところは、素晴らしいピッチングだったと思いますね」と絶賛。

齊藤氏は「バッターからするとタイミングがとりにくいピッチングじゃないかなと思いますね。テイクバックで一旦後ろに伸びてから縮んでくるからちょっとボールの出どころが見にくい。アウトコースのチェンジアップが効いてくる。緩急がうまく使えるピッチャーだと思いますね」と解説した。

番組MCを務めた谷繁元信氏は「まっすぐのキレ、コントロールも良かった。緩急も使えてうまくバッテリーで阪神打線の的を絞らせなかった。いいピッチングでしたね」と評価した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』