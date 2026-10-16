Mrs. GREEN APPLE、日本初のYouTube特別仕様に！ 最新アルバム『POPS』発売記念の青リンゴ仕様＆期間限定の仕掛け

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月5日（月）の放送では、9月30日にリリースされた6thアルバム『POPS』を記念して、大森と若井も出演。リリースに伴うさまざまな施策や最新情報についてトークを繰り広げました。藤澤： 9月30日に『POPS』をリリースしました！ 今日はちょっとお2人にも来ていただいているんですよ！ ね！ 大森先生！大森：よろしくお願いします。藤澤：ね！ 若井先生！若井：よろしくお願いします。藤澤：相変わらず2人はミセスLOCKS!に来ると、なんで最初トーンが絶妙なの……？大森：緊張してて……。藤澤：緊張してる!? 緊張してるんだ！大森：そうですね、まあいつもとはちょっと……。藤澤：めちゃくちゃ小さいな、声（笑）！大森：失礼だな、おい（笑）！ よろしくね!!若井：よろしくね！藤澤：『POPS』リリースしましたから、たくさんの大事なお知らせごとありますよ！大森：聴いたよ、『POPS』。すごい良かった。若井：良かったよ。大森：すごい良かった。『POPS』聴いたよ、よろしく。（手を差し出して藤澤先生と握手）藤澤：あ、ありがとうございます。あの……ラジオで本当に握手するんですか？若井：（手を差し出して藤澤先生と握手）藤澤：ありがとうございます……（笑）。若井：ちょっと手が湿ってるね（笑）。藤澤：僕が一番緊張してるかもしれない（笑）。若井：緊張してるの？大森：いいよ、緊張しなくて。藤澤：『POPS』リリースしたことによっていろんな記念の大事なお知らせありますから！――SNSでは、アルバムのリリースを記念した期間限定のX（旧Twitter）絵文字の登場が発表されました。ハッシュタグ「#ミセスPOPS」「#MrsGREENAPPLE」「#MGA」「#ミセス新アルバム」「#ミセス6枚目アルバムPOPS」の5種類を付けて投稿すると、12月30日（水）までの期間限定で記念の絵文字が出現する企画となっています。

＼ 『POPS』リリース記念！ ／ ＼ 期間限定絵文字登場 ／ ⁡ 👇このハッシュタグで限定絵文字が出現します🍏 ぜひ一緒に『POPS』を盛り上げてください✨ #ミセスPOPS #MrsGREENAPPLE #MGA #ミセス新アルバム #ミセス6枚目アルバムPOPS ▼明日発売！『POPS』CDご予約はこちら https://t.co/EjnrDau1cc ⁡ ▼デジタル先行配信開始！ https://t.co/0hxPc5rpS0

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 28, 2026藤澤： こちらハッシュタグ5種類ありますけれども、ハッシュタグをつけていただいたら記念の限定絵文字が出ます。こちら年内12月30日までです！ ぜひぜひたくさん……大森：30日なんだ！ 31日じゃないんだ!?藤澤：30日までとなってますので!!若井：それは何でなの？藤澤：いいじゃないですか！大森：それはね、29日から走らせてるからだよ。藤澤：やめてください！若井：あ〜、なるほどな！藤澤：ぜひ皆さん、たくさん投稿していただけたらと思いますよ！藤澤：そして、日本アーティスト初！ 『POPS』発売記念！ YouTube再生シークバーが特別仕様に！――さらに、日本のアーティストとしては初となるYouTubeでの特別仕様もスタート。Mrs. GREEN APPLE公式YouTubeチャンネルで動画を再生すると、再生シークバーの通常赤い部分が青リンゴのデザインに変化する仕掛けが施されており、今月末までの期間限定で楽しむことができます。

🍏 日本初！ 🍏 🍏 『POPS』発売を記念して 🍏 🍏YouTube再生シークバーが🍏仕様に！🍏 本日よりYouTubeにて Mrs. GREEN APPLEチャンネルの動画再生すると シークバーが特別デザインにチェンジ💡 動画を再生して確認してみてね👀 Mrs. GREEN APPLE YouTubeチャンネルはこちらから🍏🍏🍏 https://t.co/PUFSTFim1K ▼明日発売！『POPS』ご予約はこちらから https://t.co/gLHIsBuXvh ⁡ ▼ひと足先に！デジタル配信START https://t.co/0hxPc5rpS0 #MrsGREENAPPLE #ミセスPOPS

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 28, 2026藤澤：これりんごマークが……大森：青りんごになってるよね。藤澤：そうなんです！大森：赤いところがね。藤澤：すごいよね！ シークバーがね……若井：すごいよね、見た見た。藤澤：うるさいな……（笑） こちらは今月末……大森：俺ら『POPS』聴いたよ。（手を差し出して藤澤先生と握手）藤澤：ありがとうございます（笑） 逆手でごめんなさいね。若井：（手を差し出して藤澤先生と握手）藤澤：じゃあ握手しときますか、2人で。（若井先生と指先だけ握る握手）今月末までですから、ぜひぜひYouTubeをチェックしてください！――また、前作のベストアルバム『10』に続き、全国のローソン店舗（一部店舗を除く）にて『POPS』のCD店頭販売されていることを発表。藤澤：それと、全国のローソン店舗でも『POPS』販売しております！大森：ローソン！藤澤：『POPS』を手に入れることができる！ これはうれしいですよね！大森：ローソンうれしいな。藤澤：ぜひぜひゲットしてください！若井：うれしいな。藤澤：皆さん、ありがとうございます！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info