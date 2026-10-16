2026年4月より東京でスタートした「真アギト展」も福岡、仙田、大阪を巡り、10/31土からの名古屋会場が最終会場となる。

最終会場での開催を記念して、メインキャストが大集結するイベント「真アギト展FINALフェスタin名古屋」の開催が決定した。

アギト25周年の集大成! 真アギト展FINALフェスタin名古屋

「真アギト展FINALフェスタin名古屋」は、「真アギト展」名古屋会場の初日・10月31日に、同イベントを開催する建物内にある、センチュリーシネマにて丸1日かけて実施される上映&トークイベントだ。

キャスト全員での登壇はもちろんのこと、賀集利樹、秋山莉奈、田辺季正、升毅(アギトチーム)、要潤、藤田瞳子、山崎潤(G3チーム)、牧山雄亮、樋口隆則(ギルスチームに分かれて登壇するトークコーナー、ラストは賀集、要、牧山の3人だけで語り合うコーナー等、25周年の集大成となる1日を届ける。朝10時から夜の21時までノンストップで開催する、まさに朝から晩までアギト尽くしの1日となりそうだ。

更に「真アギト展FINALビジュアル」も解禁。「真アギト展」の顔として全国を巡ったメインビジュアルのデザインをスケールアップした1枚が完成した。また、「アギト展FINALフェスタ」の入場者特典としてFINALビジュアルを使用したオリジナルポストカードをプレゼントする。

真アギト展FINALフェスタin名古屋 実施概要

「真アギト展」名古屋会場初日の10/31(土)に、会場と同建物内のセンチュリーシネマにて、「仮面ライダーアギト」本編＆映画の上映会を実施、同時にキャスト陣によるトークイベントも行い、約1年に及ぶ＜アギト25周年イヤー＞を締めくくる。

日程：2026年10月31日(土)

場所：センチュリーシネマ(センチュリー1)(名古屋PAROCO東館8F)

タイムスケジュール：

【1】10:00～11:40映画『アギト-超能力戦争-』上映(97min)、11:40～12:40トークショー(オールキャスト)

【2】13:00～14:00トークショー(賀集利樹、秋山莉奈、田辺季正、升毅)(60min)、14:00～14:20本編セレクト上映(1話分/20min)※タイトルは当日発表

【3】15:00～16:00トークショー(要潤、藤田瞳子、山崎潤)、16:00～16:20本編セレクト上映(1話分/20min)※タイトルは当日発表

【4】17:00～18:00トークショー(牧山雄亮、樋口隆則)、18:00～18:20本編セレクト上映(1話分/20min)※タイトルは当日発表

【5】19:00～20:00トークショー(賀集利樹、要潤、牧山雄亮)、20:00～21:10劇場版『仮面ライダーアギトProjectG4』上映

チケット

10月16日18:00よりチケットぴあにて抽選受付開始

【1】15,000円

【2・3・4】10,000円

【5】12,000円

※全てのチケットに「真アギト展名古屋会場」フリー日入場チケット、FINALフェスタ限定入場者プレゼントが付く

仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」