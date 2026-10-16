Laughing Hick、愛と依存の境界線を描いた新曲「骸」リリース

日常を鋭い視点で切り取り、綺麗ごと抜きの”恋のリアル”を描き出すギターロックバンドLaughing Hickが、デジタルシングル「骸」（むくろ）を10月16日（金）にリリースした。

純粋な愛だけでは語れない、愛する人への依存や失うことへの恐怖。愛と執着、生と死の狭間で揺れ動く人間の危うさを感情剥き出しの言葉と重厚なサウンドで描き出した本作は、これまでのLaughing Hickが表現してきた”恋のリアル”からさらに一歩踏み込み、新たなフェーズへの突入を感じさせる一作に仕上がっている。

さらに、10月16日より全国9都市を巡るワンマンツアーも開幕。ツアーファイナルは12月4日にZepp DiverCity(TOKYO)にて開催される。

＜リリース情報＞

Laughing Hick

デジタルシングル『骸』

発売日：2026年10月16日（金）

https://nex-tone.link/mukuro

＜ライブ情報＞

Laughing Hick ONEMAN TOUR 2026 『DIAMOND LILY』

10月16日（金）福岡・DRUM Be-1

10月24日（土）栃木・HEAVENS ROCK宇都宮VJ-2

10月30日（金）愛知・名古屋CLUB QUATTRO

10月31日（土）岡山・IMAGE

11月8日（日）大阪・梅田CLUB QUATTRO

11月14日（土）石川・GOLD CREEK

11月27日（金）宮城・仙台darwin

11月29日（日）北海道・KLUB COUNTER ACTION

12月4日（金）Zepp DiverCity(TOKYO)

詳細：https://laughinghick.com/