







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は深刻な打撃不振に陥っているが、ミルウォーキー・ブルワーズは警戒を緩めていない。パット・マーフィー監督は、その能力を無視することはできないと強調した。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョイ・ミストレッタ記者が10月13日（日本時間14日）に言及した。



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ドジャースはリーグ優勝決定シリーズでブルワーズに追い込まれており、大谷の不振が大きな焦点となっている。第3戦を前に、スタメンから外す可能性まで取り沙汰される状況となった。



それでもマーフィー監督にとって、大谷は依然として最大級の警戒が必要な打者だ。昨季の対戦では、大谷が1試合で3本の本塁打を放った一方、投手として10個の三振を奪う圧巻のパフォーマンスを披露している。



一方で、大谷がスタメンから外れる可能性については言及を避けた。起用を決めるのはあくまでドジャース側であり、ブルワーズとしては大谷が出場する前提で準備を進めるようだ。



依然として脅威になっている大谷について、マーフィー監督は「昨季のことを鮮明に覚えている。彼は野球史上最高の試合を繰り広げた。打席に立つたびに本塁打を打ったかのように見えたあの日だ。それを忘れることはできない」と言及した。



今季は度重なる怪我で不振から抜け出せていない大谷だが、ブルワーズにとっては変わらず脅威的な存在となっている。しかし、このままではワールドシリーズ前に敗退する可能性も見えており、その脅威が現実のものにならなければドジャースの3連覇は厳しいだろう。











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