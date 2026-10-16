事件発覚から33年、ついに特定された真犯人の供述で、警察が国民に謝罪する事態に――きょう16日に放送される日本テレビのバラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(毎週金曜19:00～ ※関東地区ほか)では、韓国映画『殺人の追憶』のモデルとなった連続殺人事件の、映画では描かれなかった衝撃の真相に迫る。

二宮和也

犯罪とは無縁に思える集落で71歳の女性が殺害される

1986年、犯罪とは無縁に思える韓国の集落で、71歳の女性が殺害された。これを皮切りに、犯人は5年もの間、人目につかない闇に潜みながら女性ばかりを狙い続けた。

韓国警察は目撃証言から作成した似顔絵を全土に配布し、延べ200万人の捜査員を投入。容疑者や参考人として約2万人を取り調べるなど、徹底的な捜査を展開した。しかし、犯人は突如として姿を消し、事件は未解決のままとなった。

この事件をモデルに制作されたのが、ソン・ガンホ主演の韓国映画『殺人の追憶』だ。映画も真犯人が特定されないまま幕を閉じるが、実はその後、物語の裏側にあった「描かれなかった真実」が明らかになっていた。

事件発覚から33年が経過した2019年、最新技術によって、ついに真犯人が特定されたのだ。

ところが、取り調べの中で真犯人が明かした供述をきっかけに、警察組織が国民に向けて深々と謝罪する事態に発展。長年にわたる捜査の裏側で、一体何が起きていたのか。警察を揺るがした衝撃の事実が明かされる。

西野七瀬の鋭い考察に二宮和也「名探偵入り」

スタジオでは、千鳥のノブが主宰を務め、クラブ会員代表の二宮和也をはじめ、西野七瀬、柳原可奈子、横澤夏子らが事件の真相を考察する。

西野は、鋭い着眼点で推理を展開。その見事な考察ぶりに、二宮も「名探偵入り」とうなるほどの盛り上がりを見せる。

また、事件を再現するVTRには、韓国の刑事役で永井大が出演。その姿が映し出されると、スタジオからは「まさるじゃない!?」「すごい!」と驚きの声が上がる。永井の迫真の演技にも注目だ。

このほか、1974年に日本で起きた謎の事件も紹介。海上自衛隊がたった1隻の船に対し、2日間にわたって170発もの弾薬を撃ち込んだという。なぜ日本の海上でこれほど大規模な対応が行われたのか、その真相にも迫る。