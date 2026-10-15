CSファイナルステージ第2戦

● 阪神 0 － 1 DeNA ○

＜10月15日 甲子園＞

15日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した片岡篤史氏と平石洋介氏が、決勝本塁打を放ったDeNA・牧秀悟について言及した。

牧は0－0の8回二死走者なしの第4打席、髙橋遥人が1ボール1ストライクから投じた3球目のツーシームを左中間最前列に本塁打。これが決勝点となり、DeNAはファイナルステージの対戦成績を2勝1敗とした。

番組MCを務めた野村弘樹氏が「牧が値千金のホームランなんですけど、甘いボールがなかなかない中、一振りですから」と話すと、片岡氏は「甘いボールとはいえ、あの場面でこのボールをホームランにする。クライマックスに入ってからの牧選手の長打力ですよね。試合を決定づける場面での打撃が光りますよね」と目を細めた。

平石氏は「片岡さんが今おっしゃいましたけど、2アウトからでも長打が欲しい場面で、あれをよく逃さなかったなというところですね。シーズン後半、バッティングの状態が悪かったじゃないですか。CSまでに良い準備をして、良いスタートを切って素晴らしいですよね」と評価した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』