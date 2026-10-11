タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「サンリオキャラクターズ みんなでなっちゃお！ -歯- ぬいぐるみ」を2026年10月より発売する。全5種で価格は500円。

SNSでも話題となった「サンリオキャラクターズ みんなでなっちゃお！ -歯-」が、待望のぬいぐるみになって再登場。

「もしサンリオキャラクターが歯になったら？」というユニークな発想から生まれたシリーズで、思わず二度見してしまうシュールさと愛らしさを兼ね備えているのが魅力だ。

また、SNSではサンリオファンの間で話題となったほか、歯科衛生士や歯科関連のアカウントからも反応が見られた。歯をモチーフにしたユニークなデザインとキャラクターのかわいらしさを両立したシリーズとして注目を集めている。

紐付き仕様のため、バッグやポーチにつけて持ち歩くこともでき、いつでもお気に入りの“歯”たちと一緒にお出かけを楽しめる。

発売情報

商品名：サンリオキャラクターズ みんなでなっちゃお！ -歯- ぬいぐるみ

発売時期：2026年10月

種類数：全5種

価格：500円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

あひるのペックル

バッドばつ丸

ポムポムプリン

ハローキティ

マイメロディ

SNSでの反響

「ついに歯ペックルがぬいぐるみに…！！！」

「今月の散財先が決まりました。」

「コンプリートしたい…！」