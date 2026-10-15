







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズで0勝2敗と苦戦している。4連勝で退けた昨季とは真逆の展開になりつつあるが、パット・マーフィー監督は全く慢心していないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアは「昨季のマーフィー監督はドジャースを相手に、自分たちが圧倒的に不利な立場にあるという見方を広めようとしていた。ドジャースのクラブハウスでは誰もその主張を本気で信じていなかったが、結果的にミルウォーキーは4連敗で敗退した。そして今回、両チームが再戦するのを前に、同監督は多少の後悔を示し、今年はどちらのチームにもそうしたレッテルを貼らないことにした」と言及。



続けて、「自分たちを格下だと強調したことは申し訳なく思っている。あんなことを言うべきではなかったし、自分たちがいいプレーをできなかった言い訳に使うべきでもなかった。どちらが格下でどちらが本命なのか、私にはどうでもいいことだ。大事なのはリングに上がって戦い抜くこと。それがすべてだ」という同監督のコメントを伝えている。



昨季とはひと味違うマインドで戦っているマーフィー監督。ドジャースにとっては、第3戦以降も厄介な存在になりそうだ。











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