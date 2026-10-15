らそんぶる、恋愛模様と心の温度感が花で可視化された「恋じゃなくなっても」MV公開

らそんぶるが、新曲「恋じゃなくなっても」のMVを公開した。

新曲「恋じゃなくなっても」は、”恋”のその先にあるふたりのリアルな関係性を描いたポップロックナンバー。ふたりでいる理由が初期衝動の”好き”から変化したとき、変わりゆく気持ちの先にあるものが確かな想いであってほしいと願う。何気ない日常の幸せを大切にしながら、恋が少しずつ深みのある別の形へと変わっていく瞬間をありのままに歌った純情ラブソングとなっている。

今作のMVは、楽曲の世界観に寄り添い、ふたりの恋愛模様と心の温度感が”花”で可視化された作品となっている。テーブルにある花瓶の花が増える時は愛情が増した瞬間、減っている時は離れていく瞬間を表しており、移り変わるふたりの関係性がビターに描かれている。

また、らそんぶるは2027年2月より、自身最大規模となる東京・Spotify O-EASTを含む全国7都市を回るワンマンツアー「らそんぶる ONEMAN LIVETOUR 2027」を開催。初の2マンツアーを経て、より研ぎ澄まされたライブパフォーマンスでスケールアップを続ける彼女たちが作り出す新たなツアーに期待が高まっている。

■そら（Vo.Gt.）コメント

恋が愛に変わる時、恋が終わったと捉えるのか、

愛が始まったと捉えるのか。そもそも愛に変化したことに気づけるのか。

愛がなんだか私にはまだ分からないけど、大切な人のそばにいると、

この人を想う気持ちがどう変化したとしてもきっとそれを愛と呼ぶんだろうなと思います。ずっと同じなんてことは有り得ない。ずっと同じ熱量でずっと同じ感情で相手を想うことなんてできない。だからこそ、変わっていった先にある気持ちが、2人にしかわからない、2人にしか作れない「愛」だったらいいなと思うのです。

恋じゃなくなってもそばにいれますように。

＜リリース情報＞

らそんぶる

配信シングル「恋じゃなくなっても」

2026年10月14日（水）リリース

配信URL：https://rassemble.lnk.to/MoreThanLove

＜ライブ情報＞

らそんぶる ONEMAN LIVE TOUR 2027

2027年

2月11日（木・祝）広島 SECOND CRUTCH

2月13日（土）愛知 SPADE BOX

2月20日（土）北海道 KLUB COUNTER ACTION

3月5日（金）大阪 Music Club JANUS

3月7日（日）福岡 DRUM Be-1

3月14日（日）仙台 LIVE HOUSE enn 2nd

3月24日（水）東京 Spotify O-EAST

チケット受付URL https://eplus.jp/rassemble/

公式X：https://x.com/rassembler_band

公式Instagram：https://www.instagram.com/rassemble_band

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公式YouTube：https://www.youtube.com/@rasesemble_band