Ayumu Imazu、SNSで話題の新曲「結び」MV公開、赤い糸を通し愛が繋がれる軌跡描く

Ayumu Imazuが、SNSで話題の新曲「結び」のミュージックビデオを公開した。

今作は、一本の”赤い糸”が、いくつもの人生の転換期となる場面を結び、ひとつの家族の普遍的な愛が形づくられるまでの歴史を紡いでいく様が描かれており、Ayumu Imazuはその物語を紐解くように時を遡り、いくつもの場面を見守るように辿っていく。一本の赤い糸を通して、愛が繋がれていく軌跡を描いた、心温まるミュージックビデオとなっている。

本楽曲は、人と人との”縁”や、すれ違いながらも何度でも結び直していく関係を描いたラブソング。”赤い糸”をモチーフに、誰もが一度は経験したことのある恋愛の機微を綴った、普遍性と共感性の高い歌詞が印象的な一曲となっている。配信直後から各配信サービスで続々と1位を獲得しており、Apple MusicとSpotifyのデイリーラインキングでは10日連続で首位を独走。また、10月19日（月）付オリコン週間ストリーミングランキングおよび10月14日（水）公開のBillbord Streaming Songsでも1位を獲得。さらに、Apple Musicではグローバルチャートで11位まで急上昇するなど、国内外で大きな反響を呼んでいる。

＜リリース情報＞

Ayumu Imazu

「結び」

配信中

https://Ayumu-Imazu.lnk.to/musubiPR

＜ライブ情報＞

「Ayumu Imazu LIVE 2027 at 日本武道館」

2027年1月31日（日）東京・日本武道館

OPEN 17:00 / START 18:00

チケット受付 ※SOLD OUT

今後、機材席の開放等に伴い、追加販売を行う可能性がございます。

追加販売が決定した場合は、改めてお知らせいたします。

https://ayumuimazu-official.com/news/20270131/

Official Website：https://ayumuimazu-official.com/