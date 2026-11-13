メキシコシティ発の新世代音楽コレクティブLATIN MAFIA、2年ぶりの新曲リリース

メキシコシティ発の3人組音楽コレクティブ LATIN MAFIA（ラテン・マフィア） が、2年ぶりとなるニューシングル「Departamento（デパルタメント）」を発表、合わせてミュージック・ビデオも公開された。

「Departamento」はノスタルジーや繊細な感情、そして個人的な内省に満ちた作品。かつては小さな空間だけで十分で、心の距離の近さこそが何よりも大切だった、そんなシンプルな時代に戻りたいという願いが描かれた。親密さを感じさせる歌詞を通じて、不安や孤独、そして時の流れがもたらす変化の中で、自分自身を見失ってしまう感覚を表現。サウンドは、メランコリックでアコースティックな雰囲気から、激しく感情を揺さぶるインストゥルメンタルの爆発へと展開。そこには、かつての関係や共に過ごした時間を取り戻したいという思いだけでなく、かつての自分自身の本質を取り戻したいという切実な願いが込められている。

現在、メキシコの音楽シーンで最も注目を集める存在として快進撃を続けるLATIN MAFIAは、中南米最大級のロック・フェスティバル Vive Latino 2027（ビベラティーノ 2027）のヘッドライナーの一組に選出されたばかり。さらには、11月15日（現地時間）には米ロサンゼルスで開催されるタイラー・ザ・クリエイター主催のフェス Camp Flog Gnaw Carnival（キャンプ・フログ・ノー・カーニヴァル）への2度目の出演も控えている。

今年7月にFred again..（フレッド・アゲイン）と共同制作したミックステープ『9 months & 50 hours』をリリース、約50時間にわたる制作過程をライブ配信するという革新的な試みで大きな注目を集めたLATIN MAFIA。日本では8月に開催されたSUMMER SONIC 2026東京公演にて、ビーチ・ステージに登場。開放感あふれるステージで、予測不能かつエネルギッシュなパフォーマンスを披露し、観客を魅了した。

＜リリース情報＞

LATIN MAFIA

ニューシングル「Departamento」

配信中

https://rimasmusic.ffm.to/departamento

レーベル：Rimas Entertainment LLC d/b/a Rimas Mexico

Website: https://www.latinmafia.com/