







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、ポストシーズンに入ってからも打撃不振に苦しんでいる。デーブ・ロバーツ監督と起用法について話し合ったことも伝えられているが、米メディア『ドジャースウェイ』は、球団側はもう少し前から対応に動くべきだったのではと主張している。



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大谷は日本時間14日終了時点で、ポストシーズンは6試合、打率.150、0本塁打、0打点とほとんど結果を残せていない。レギュラーシーズン終盤に苦しめられたコンディション不良が尾を引いているのではという見方も少なくない。



同メディアは「10月に入れば大谷がこれまでと同じようにスーパーマンのマントをまとい、これまで幾度となく見せてきた活躍を再現してくれると球団は期待していた。しかし、怪我というものはそう都合よく治るものではない。怪我も野球も、どれほど不死身に思える才能の持ち主であっても、結局は人間なのだということを思い知らせる」と言及。



その上で、「率直に言って、球団はこの問題について数週間前に話し合っておくべきだった。チームはレギュラーシーズン最終週、彼を復帰させることばかりに気を取られていた。段階的に調整を進めさえすれば、あらゆる不調が魔法のように消えてなくなるとでも考えていたかのようだった。もし慎重に対応していれば、ナリーグ優勝決定シリーズが始まる頃には、万全に近い状態まで回復していることを期待できたはずだ」と疑問を呈している。











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