EXILE AKIRA、新曲とライブ映像加えた『URBAN SAVAGE』デラックス版リリース

EXILE AKIRAが、6月6日にリリースした初のソロ名義デジタルEP『URBAN SAVAGE』に新曲2曲とライブ映像を加えた『URBAN SAVAGE -Deluxe Edition-』を、12月16日にリリースする。
今年デビュー20周年を迎えたAKIRAは、EXILEデビュー日にあたる6月6日に『URBAN SAVAGE』をリリース。ミクスチャーロックやヒップホップの要素を取り入れ、ソロアーティストとしての方向性を打ち出した。今回のデラックス盤には、新曲「TOKYO BRAIN」「Blue Moon」が追加される。
「TOKYO BRAIN」は、情報やトレンドが入り乱れる東京で生きるなかで培った感覚を、ヒップホップのアティチュードとダンスポップのサウンドで表現した楽曲。流行に振り回されず、自分自身を指針に進んでいく姿勢を描いている。「Blue Moon」は、AKIRAがファンへの思いを込めてリリックを書いた、20周年ならではのダンスナンバー。長い年月をともに歩んできたファンとの巡り会いを、特別な月”Blue Moon”に重ねている。
デジタルEPとあわせてリリースされるダウンロード型の「ミュージック＆ムービーカード」には、楽曲に加え、初のソロツアーから東京公演のライブ映像と、台北2DAYS公演の舞台裏に密着した「Behind the Scenes」を収録。AKIRAがデザインを監修したロングスリーブTシャツ付きの初回受注限定生産盤も用意され、先着特典として直筆プリントのメッセージ＆サイン入りポストカードが付属するほか、限定イベント「URBAN SAVAGE ファン感謝祭『AKIRA FAMILY 新年会2027』」の応募用シリアルコードも封入される。初回受注限定生産盤の予約受付は11月10日まで。
なお、リリース翌日の12月17日には、大阪、東京、愛知、台北を回った初のソロツアーの集大成となる「EXILE AKIRA 20TH ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR ”URBAN SAVAGE” -THE FINAL-」を東京・Shibuya LOVEZで開催することが発表されている。ツアー全公演に出演したEXILE MAKIDAI、P-CHO、THE JET BOY BANGERZに加え、スペシャルゲストとしてEXILE TAKAHIRO、EXILE THE SECONDが出演する。
＜リリース情報＞
EXILE AKIRA
『URBAN SAVAGE -Deluxe Edition-』
2026年12月16日（水）リリース
Digital EP／ミュージック＆ムービーカード
[Digital EP]（収録予定）
SAVAGE
Thrill Drive feat. F.HERO
NEW WORLD feat. MIYAVI
SUN feat. JAYED
TOKYO BRAIN feat. P-CHO
Blue Moon
[ミュージック＆ムービーカード]
※mu-mo SHOP、オフィシャルSHOP、イベント会場限定
MUSIC：Digital EPと共通
MOVIE：
SAVAGE
Thrill Drive Remix feat. P-CHO
TOKYO BRAIN feat. P-CHO
SUN feat. JAYED
NEW WORLD feat. MIYAVI
Blue Moon
EXILE AKIRA 20TH ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR ”URBAN SAVAGE” in TAIPEI Behind the Scenes
※初回受注限定生産盤（オリジナルロングスリーブTシャツ付き）の予約受付は11月10日（火）23:59まで
詳細：https://exile.jp/news/detail.php?id=1136307
＜ライブ情報＞
EXILE AKIRA 20TH ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR ”URBAN SAVAGE” -THE FINAL-
2026年12月17日（木）東京・Shibuya LOVEZ
OPEN 17:30 / START 18:30
出演：EXILE AKIRA
EXILE MAKIDAI／P-CHO／THE JET BOY BANGERZ
SPECIAL GUEST：EXILE TAKAHIRO／EXILE THE SECOND
チケット：全席指定12,100円（税込・ドリンク代別）
※6歳以上有料、5歳以下入場不可
ローソンチケット先行／ticketbook先行：10月28日（水）15:00〜11月1日（日）23:00
一般先行：11月12日（木）〜
一般発売：11月28日（土）〜
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=780173