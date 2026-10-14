「最近の若者は怒られ慣れていない」なんて声を耳にすることもありますよね。実際のところはどうなのでしょうか?

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、上司の怒りを浴びたZ世代のエピソードについてご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「上司に怒られた若手社員、その後の様子は?」

気分によって怒りをぶつけてくる上司。その怒りを浴びてしまったZ世代の若手社員を、先輩である主人公は心配している様子。

「あんなに怒られて大丈夫かな」と様子をうかがってみると……。

さて、上司に怒られたZ世代社員は、その後どんな様子だったのでしょうか?

① トイレから泣き声が聞こえた

② けろっとしていた

③ SNSに上司の悪口を書き込んでいた

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✅上司に怒られたZ世代社員、その後の様子とは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

「Z世代は〇〇」と決めつけるのは早いかも?

「Z世代は打たれ弱い」「怒られるのが苦手」など、世代によって性格や価値観をひとくくりにしてしまうこともありますよね。

しかし、怒られたときに落ち込む人もいれば、すぐに気持ちを切り替えられる人もいるもの。それはZ世代に限らず、どの世代でも同じことではないでしょうか。

▶なお、今回の答えは② けろっとしていた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!