ちゃんみな、アルバム『LEGEND』リリース決定、半生を描いたタイトル曲配信

ちゃんみなが、ニューアルバム『LEGEND』を11月11日にデジタル配信、12月16日にCDでリリースすることを発表した。自身の誕生日である10月14日には、表題曲「LEGEND」の先行配信がスタート。同曲のミュージックビデオは同日19時に、ちゃんみなのYouTubeチャンネルでプレミア公開される。

「LEGEND」は、7月に開催された初の東京ドーム公演の本編ラストで初披露された楽曲。テーマやジャンルを横断する構成のなかで、ちゃんみなの歌唱が次々と表情を変えていく。制作時、ちゃんみなはこの曲を「楽曲」ではなく「物語」だと語っており、東京ドーム公演では「私のお話です」と前置きしたうえで歌詞を手に持ち、読み聞かせを彷彿とさせる形で歌い上げた。自身の半生を描いた、アルバムを象徴する1曲となっている。

ちゃんみなにとって2026年は、自身最大規模のアリーナツアー、20万件以上の応募を集めた東京ドーム2DAYSなど、掲げてきた目標を実現した年となった。一方で、HANAのプロデュースや新たな挑戦、母としての葛藤など、アーティストとしての10年と私生活が重なり合う1年でもあった。『LEGEND』は、そうした今のちゃんみなを詰め込んだ作品になるという。

アルバムの存在は今年2月、渋谷109の看板で予告されていた。CDの完全生産限定盤は豪華BOX仕様で、ちゃんみなが主宰するレーベルNO LABEL MUSICのロゴTシャツ、記念盾、ピンバッジ、タブロイド判フォトポスター（8枚組・16ページ）などが封入される。

＜リリース情報＞

ちゃんみな

デジタルシングル「LEGEND」

2026年10月14日（水）配信

https://NOLABEL.lnk.to/LEGEND

ちゃんみな

アルバム『LEGEND』

2026年11月11日（水）デジタル配信

https://nolabel.lnk.to/LEGEND_paps

2026年12月16日（水）CDリリース

完全生産限定盤（BOX仕様）

NO LABEL MUSICレーベルロゴT-shirt、記念盾、ピンバッジ、タブロイド判フォトポスター8枚組16頁ほか封入

予約：https://chanmina.lnk.to/LEGEND_PKG