柳楽優弥、萩原利久、JUNON(BE:FIRST) が語る、映画『RYUJI 竜二』

1983年公開の映画『竜二』は、ヤクザから足を洗った主人公・竜二が家族と平凡に暮らすことを選びながら、その中で葛藤する青春群像劇であり、日本映画史に語り継がれる名作だ。主演・脚本を務めた金子正次は、映画公開の1週間後、がんによって33歳の若さで他界。映画館の前には、彼の死を悼み「金子正次の『竜二』は永遠に不滅です」という看板が掲げられた。それから43年の時を経て、『竜二』が新たな物語として生まれ変わる⸺ 。竜二役の柳楽優弥、竜二の舎弟コンビ・直役の萩原利久、ひろし役のJUNON（BE:FIRST）に『RYUJI

竜二』の魅力を語ってもらった。

Rolling Stone Japan vol.36 （2026年11月号）掲載

7年越しで向き合った「伝説」

RSJ 映画『RYUJI 竜二』は血と汗と涙と、義理と人情と愛情と覚悟など……男臭さと人間臭さを感じる素敵な作品でした。まずは、オファーを受けた際の心境を教えてください。

柳楽 オファーしていただいたのは、7年ほど前になります。1983年に公開されたオリジナル版の『竜二』は、みんなが「伝説的な映画だ」と言っていますし、自分の周りでもファンがたくさんいて。僕は当時29歳だったのもあり、まだ竜二を演じることに自信がなかったんですよね。でも、そこから月日が経ったことで、役者として自分に自信を持てるようになりましたし、作品に対する信頼も深まっていって。今なら竜二になれると思えたタイミングで、撮影に入ることができました。

Rolling Stone Japan vol.36 （2026年11月号）のバックカバーを飾る柳楽優弥、萩原利久、JUNONの3人（Photo by Tim Gallo）

JUNON 柳楽さんがおっしゃったように、オリジナル版がとても高い評価をされている。もはや伝説の作品であると知って、最初は「自分にひろしという役が務まるのか」という、大きな不安がありました。でも、錚々たる役者さんがいる中で「思い切り挑戦したい」と、闘争心が湧き出てきて。オファーをいただいてすぐに「ぜひ参加させていただきたいです」とお返事しました。今後の人生にとっても大きな経験になると思いましたし、人としても成長できると感じて、ワクワクしました。

萩原 純粋に嬉しかったです。ヤクザものというのは、フィクションだからこそ思い切って入り込める世界なので、いつかは参加してみたい気持ちがずっとありました。念願だったジャンルの作品でしたし、以前ご一緒したことのある水田伸生監督や出演される素敵な俳優の皆さまと『RYUJI 竜二』を形にできるのが純粋に嬉しかったです。

©2026「RYUJI」製作委員会

RSJ 脚本は7年の年月をかけて制作されたと聞きました。

柳楽 脚本を読んでヤクザの世界でありながら、ちゃんと人間の普遍性を描かれている印象を受けました。ジャンルものというよりは、ヒューマンドラマの側面が強いので、とても読みやすかったし、「ヤクザを演じるんだ」という意識はそんなに強く持たなかったです。

JUNON そうなんですよね。僕もヤクザという特異性より、1人1人の感情がしっかり見えるように描かれていると思いました。ガワの部分を見せている作品じゃないからこそ、逆に難しそうだなとも感じました。個人的には2作目となる映像作品だったので、ちゃんと監督が描きたいものを表現できるかなと、いい意味でプレッシャーでした。

萩原 僕も脚本を読んでみて、やはりヒューマンの印象が強く残りました。それは脚本だけじゃなくて、完成した映画を観たときにも思いました。今作は観終わったときに、どこか温かい感覚が残りました。

柔らかな素顔、狂気をまとう芝居

RSJ お三方それぞれの印象と、共演されて感じたことをお聞かせください。

萩原 柳楽さんとお会いして感じたのは、「こんなに柔らかい雰囲気の方だったんだ！」と。これまで演じられた役のイメージに引っ張られて、勝手に「硬派な感じかな」「無骨な方なのかな」と構えていたところがありましたけど、お会いしたら全然違っていて。初めてご挨拶させていただいたときから、すでに柔和な感じ。それでいて、本番になると狂気をまとった竜二さんになるので、俳優として本当にリスペクトしています。素の優しい感じと鋭い演技とのギャップが……めっちゃかっこよかったです（照）。

柳楽 ははは、ありがとうございます。

JUNON 僕もこれまで観た柳楽さんの作品の影響もあり、少し恐れながら現場に入ったんですけど、利久の言った通り本当に柔らかい方で。話し方もすごく優しいんですよ。しかも、僕たちBE:FIRSTのオーディションを観た話を、撮影の合間にしてくださったりして。本当に嬉しかったですし、そこからリラックスして現場に行けるようになりました。

RSJ 俳優・柳楽優弥とカメラの前で対峙したときは、どんな印象を受けましたか？

JUNON とにかくかっこいいですね。自分が同じようにできるとは思わないですけど、お手本にしたいです。柳楽さんの多くを語らず、背中で見せる姿に刺激を受けて、近くで勉強させてもらっていました。

柳楽 2人とも僕より年齢が下で、本当にいい空気感が3人で作れたかなって感じます。1カ月という短い撮影期間でしたけど、ご一緒できて最高でしたね。

RSJ 役者としてお二人のことをどう見ていますか？

柳楽 利久くんと作品や役の構築について話すと、いろいろと紐解けてくる部分がありました。僕は主人公・竜二役だからといって、すべてをわかっているわけではないので、現場でディスカッションしたり、他愛のない会話を通して解像度が上がっていくんです。「もっとこうできるかも」と思えると、さらに可能性を感じるし、つまりは前向きになれるってことですね。そういうワクワク感を共有できる、一緒にクリエイトできる仲間だなって感じます。JUNONくんはアーティストとしても活躍されているので、「ステージの上では自意識がないといけない」とおっしゃっていて。一方で、役を演じるときは、JUNONとしての自意識を下げることをしていたそうで。それはすごく面白い発想だなと思いました。俳優だけが集まる作品だと出ない話題ですから。あと、今回は劇中で流れる玉置浩二さんの「メロディー」をJUNONくんが歌われていて。やっぱり音楽の力って素晴らしいなと感じました。何よりJUNONくんは、アーティストと役者のどちらの魅力も持っていて、さすがですよね。僕自身、お二人から学ぶことがとても多かったです。

RSJ 兄貴分の竜二、舎弟の直とひろしの関係性を表現する上で、どのようなやり取りをされていたのでしょうか？

柳楽 特別なことはしてないよね。

萩原 そうなんですよね！ 不思議と3人のムードができていました。それがすごく心地よくて。しかも、物語の時系列に沿って撮影が進んでいったので、最初の段階から竜二との関係値が生まれている感覚がありました。同じ組にいた時代の3人も、竜二が組から離れた後の雰囲気も画面に出ていると思います。

JUNON それこそ実際の僕らと、役としての関係性もうまくリンクしている気がして。お二人がおっしゃったように、特別なことをしなくてもナチュラルに表現できました。

時代の変化に取り残される男

RSJ 竜二は時に荒っぽく無茶なこともする一方で、直とひろし、そして竜二を愛する芯の強い女性・まり子（川栄李奈）からも信頼や尊敬を寄せられています。竜二の人を惹きつける魅力は、どこにあると思いますか？ また、この時代に『RYUJI 竜二』を届ける意義をどのように感じていますか？

柳楽 この映画は昭和59年から平成2年にかけての、新宿・歌舞伎町が舞台です。つまり、元号をまたいでいるんですよね。時代の影響もあって、今までできていたことが、以前のようにいかなくなる時代の狭間です。竜二は、仁義とか人情を重んじてきた人物だと思うんです。映画『仁義なき戦い 代理戦争』などを観ても、それまでとは違うタイプのヤクザが描かれていて、そういうところからも、竜二が生きている時代が変わってきていることを感じました。しかも、まり子との間に子供が生まれて、家族の将来も考えなければいけない。一方で、直やひろしのことも放っておけない。その間で揺れ動きながら、時代の流れについていけない自分自身にも悩んでいる。今はAI革命が起きていて、まさに時代が移り変わっていると感じます。だからこそ、今『RYUJI 竜二』が生まれることにも意味があると思います。「時代が移り変わる中で、どうやって生きていくのか」。そこはこの映画の背景にあるものとして強く意識していましたね。

萩原 ”昭和”や”ヤクザ”だけを切り取ると、令和を生きている僕らや観客の方にとっては、自分の日常に接点がない世界に感じる。だけど、意外と根底にある登場人物たちの悩みは、現代の僕らと似たような感情を抱いていると思っていて。生きている世界の色が違うだけなんです。竜二さんやほかの人物も、視点を変えるだけで「自分も知ってるかもしれない、この感覚」と思える。確かに竜二さんは、やんちゃというか「かなりのパワープレイだな」と思う瞬間もある。でも、そこに至る経緯や動機を知れば、柳楽さんがお話しされたように、これまでの当たり前が違和感になっているとわかる。これ、実は皆さんも知ってる世界な気がします。そう思えたら、登場人物たちが、自分の身近な人に重なるんじゃないかなって。

柳楽 そうだよね。

萩原 あと、竜二さん自身はすごくかっこいい。ついていきたくなる人は、それだけの強いパワーとエネルギーを持っているので、そこが魅力的です。

JUNON 竜二のような人間って、今は珍しいかもしれないですけど、自分が学生時代に似たような先生がいたんですよ。入学当初はめっちゃ怖かったのが、卒業するタイミングで嘘みたいに優しくなって。これまで厳しく叱っていたのは、全部愛だったんだなと思いました。そういう人情を大事にする人は好きですね。大事な人が間違った道へ逸れないように、不器用かもしれないけど、ちゃんと向き合って叱ってくれる。そういう存在は大事だったな、と竜二を通して改めて思いました。

RSJ いわゆるヤクザ映画って、どんどん上へのし上がっていく栄達の道を描いていたり、主人公も超人的な存在だったりしますけど、皆さんが言うように『RYUJI 竜二』は人間味があって、竜二自身も白黒だけではない複雑なレイヤーを抱えています。単にムカついて殴ったり怒声を上げるわけじゃない。その感情の裏には、家族への愛や悲しみがあるのを知ると、強くて弱い人に見えます。

柳楽 竜二の行動には、精神的な矛盾があると思うんです。そもそも人間って、本当に「自分」というものがあるのかどうか、分からないところがあると思っていて。優しいというのも、本当に自分がそうしたいからなのか、それとも人に合わせていることの延長線かもしれない。そう考えると、竜二が抱えている矛盾って、現代を生きる僕たちにも通じるものがあるんじゃないかと思います。そこに、竜二という人物の普遍性はあるように感じました。

人生を分けた、それぞれの選択

RSJ それこそ、竜二はどこに自分の身を置くのかで悩みます。ヤクザとして生きるのか、カタギの仕事に就いて家族と普通の人生を送るのが本当の自分なのか。最終的にどちらを捨て、何を手にしようとするのかが今作の大きな見どころに思います。ちなみに、お三方が人生で大きな取捨選択をした場面はいつでしょうか？

JUNON 僕、実は一般企業への就職活動をしていて。内定をもらい内定式にも出て、あとは入社日を待つだけの段階で、隠れてオーディション（「THE FIRST」）を受けたんです。そしたら思いのほか審査が進んでしまって。合宿審査が決まったとき、その様子がテレビで放送されることを知って、さすがに打ち明けないとまずいなと。

柳楽・萩原 はははは。

JUNON 最終的に、自分が未来でやっていたいことは何だろうと考えたとき、父親がバンドマンだったこともあり、小さい頃から音楽に触れる機会が多くて。僕自身も音楽が好きだったので、それが仕事にできていたらいいなと思って、就職先の会社に事情を説明して「辞めさせてください」と言いました。オーディションに合格できる確証もなかった中で、あれは大きな選択だったと思います。

萩原 自分の中でパッと思い浮かぶのは、高校生のときです。「俺はこの仕事を続けていくのか？」と考えた結果、大学に進学することは諦めて役者一本で生きていく選択をしました。それは人生の分岐点だったと思います。

柳楽 二十歳で結婚をしたこととか、振り返るとターニングポイントはいっぱいありますね。質問の意図からはそれるかもしれないですけど、『RYUJI 竜二』は、竜二の決断を断定する描き方をしていないんです。個人的な見解としては、竜二は一攫千金を狙ってヤクザの世界に戻ってきて、仲間も家族もどちらも支える未来であってほしい。ちょっと、ヒップホップっぽい思考ですけど（笑）。

RSJ はははは。

柳楽 P.ディディの「Bad Boy for Life」だったかな？ 3人のメンズが出てくる、あの曲のミュージックビデオが好きで。ああいうヒップホップドリームが好きなので、竜二もそういう展開になったらいいなと思っています。『RYUJI 竜二』は自分の進むべき道に悩まれていたり、取捨選択の岐路に立っている方だったり、葛藤されている人の背中を押す作品になったら嬉しいです。

全国公開中

『RYUJI 竜二』

原作:金子正次「竜二」

主演:柳楽優弥

出演:川栄李奈 萩原利久 JUNON(BE:FIRST)

田中美里 RYUKI(MAZZEL) 千原ジュニア

三宅健 伊藤英明

監督:水田伸生

脚本:冨岡淳広

企画プロデュース・制作:セディックインターナショナル

制作協力:ダブル・フィールド

配給:カルチュア・パブリッシャーズ

Text by Satoshi Shinkai

Photographs by Tim Gallo

Yuya Yagira: Styling by Yohei Usami

Hair and Make-up by Katsuhiko Yuhmi (THYMON Inc.)

Riku Hagiwara: Styling by TOKITA

Hair and Make-up by Ryo Matsuda (Ys C)

JUNON: Styling by Yuji Yasumoto

Hair by Yuki Oshiro Make-up by Natsuho Makino