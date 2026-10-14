西岡德馬が小出恵介に抱いた印象とは「この人は…」　

ショートドラマアプリ「BUMP」のオリジナル作品『3000万稼げ! シーズン2・3』作品発表・取材会がこのほど、都内で行われ、小出恵介、西岡德馬、弓削智久、堀海登、バーンズ勇気が登壇した。

西岡德馬

小出恵介の魅力を西岡德馬が語る「面白いです」

シーズン3で澤村会の会長役を演じる西岡。小出とは約10年ぶりの共演となるが、改めてその印象を聞かれると、「この人は人の話を聞いているようで、全然聞いてないんですよ。演出家が『こうでこうで』と話していて、結論を言う前に『うんうん、分かった分かった』って言うから、話聞いてないじゃないかって(笑)」と明かして、笑いを誘いつつ、「でも、頭の中でパパパッと計算しているんだろうなっていうふうに、(今日の取材会でも)トークを聞いていて思ったので、変わってないなって」としみじみと語った。

また、小出の俳優としての魅力については、「この人は飄々としているところがあって、ちょっと何を考えているか分からないところがあるんですよ。そこが魅力なんですよ。全部分かっちゃうと面白くないので。他人から見ると、何を考えているか分からない摩訶不思議なところがあって、それが魅力なんじゃないかなというふうに小出恵介を見てるんですけど、それは才能だと思います。面白いです」と絶賛。

続けて、「俳優っていうのは何を考えているか分からなくていいんだと思うんですよね。役の裏側に何があるんだろう? と彷彿とさせるものがあったほうがいいので、そういう意味では、面白い俳優さんだなと僕は思っています」と語っていた。

『3000万稼げ! 3 -ヤクザ抗争編- 』あらすじ

ホスト業界から足を洗おうと、親友でホストクラブのオーナー天王寺帝(弓削智久)に挨拶をすべく、歌舞伎町のホストクラブ『ルミナス』を訪れた彦星燈夜(小出恵介)。しかし店に足を踏み入れると……見知らぬ男たちが殴り合いを繰り広げていた。

燈夜が大阪に赴任していたたった数カ月で角筈組というヤクザたちが店を取り仕切るようになり、店は大きく様変わりしたのだった。帝に訳を聞くと、ルミナスとペガサスの立て直しのために、意図的に支払いを遅らせたところ角筈の怒りを買い、店を乗っ取られてしまったのだという。無理だと半ば諦める帝に燈夜は店を取り返すと誓い、ルミナスに乗り込むことを決意する。果たして燈夜は店を取り戻すことができるのか。