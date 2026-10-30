東西両コース貸切＆プロ60人集結！ 日本最大級「カーセブンプロアマゴルフカップ」に込められた男子ツアー支援への思い

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「WEEKLY GOLF REVIEW」。ゴルフジャーナリストのマーシー西川が国内外の男子女子プロゴルファーと最新のトーナメント情報をお届けします。

10月30日（金）の放送では、男子プロの阿久津未来也プロがパーソナリティを務めるポッドキャスト「阿久津未来也のバディラジ supported by カーセブン」の特別回をオンエア。株式会社カーセブン デジフィールド 代表取締役 兼 社長執行役員の井上貴之さんをコメントゲストに招き、男子ツアーの今後への期待や、「第8回 カーセブンプロアマゴルフカップ」について伺いました。

◆男子ツアーの未来に期待すること

井上さんは、自動車とゴルフには「相乗効果が強い関係にある」と考え、長年にわたって大会への協賛やプロゴルファーの支援に取り組んできました。単にカーセブンの認知度を高めるだけでなく、「認知の質」も重視しており、「応援を通じてカーセブンのブランドの質が上がっていると感じています」と実感を語ります。

阿久津プロの番組をスポンサードする背景には、男子ツアーを盛り上げたいという思いがあります。2024年までは男子の2大会に車を協賛していましたが、1大会は開催自体がなくなり、もう1大会も代理店の変更によって協賛から離れました。こうした状況に「男子トーナメントの元気のなさはやっぱり残念」と率直な思いを口にします。スポンサーにとっても、男子ツアーの盛り上がりはビジネスとして見た場合に重要な要素です。

さらに井上さんは、阿久津プロが進めようとしている挑戦にも期待を寄せています。新しい取り組みには批判も応援も集まりますが、業界を変えるには周囲の反応を恐れずに行動することが必要だと考えています。

方針やビジョンを示す立場には批判がつきものですが、井上さんは「恐れずにチャレンジしてほしい」と阿久津プロにエールを送ります。特に現在の男子ツアーには、大きな変化を起こす取り組みが必要だと考えており、「そのぐらいのことをやらないとダメですよね」と力を込めます。

阿久津プロと井上さんがじっくり話すきっかけになったのは、2026年4月に開催された「前澤杯 MAEZAWA CUP 2026」です。10日間のプロアマ戦で、1日同組でプレーしたことで、男子ツアーへの率直な思いを聞く機会が生まれました。

選手会長を務める阿久津プロは、井上さんの言葉を今後のツアー発展に生かしたいと考えています。「応援していただけるのは本当に励みになりますし、身が引き締まる思いです」と感謝を示しました。

◆男女シニアのプロが集うプロアマ大会の魅力

カーセブンは、2026年12月14日（月）に茨城県の宍戸ヒルズカントリークラブで「第8回 カーセブンプロアマゴルフカップ」を開催します。東西両コースを貸し切り、総勢60名のプロが参加。井上さんは、同大会について「おそらく日本最大のプロアマだと思います」と話し、ゴルフ業界で築いてきた個人的なつながりや企業間の関係、プロゴルファーの協力があってこそ実現できる大会だと説明します。男子プロ、女子プロ、シニアプロの3つのカテゴリーから選手が参加することも特徴です。

シニアプロのファンサービスや、盛り上がりを見せる女子プロの活躍にも触れながら、井上さんが特に重視するのは男子ツアーの活性化です。参加するアマチュアは企業経営者などを中心とした富裕層が多く、そうした人々と男子プロが接点を持つことで「男子ツアーを盛り上げていける一助になれば」という思いを大会に込めています。

第8回大会では、冬の開催時期を踏まえ、参加者がケガなく楽しめることを大切にしています。参加人数が多いため、食事は着席形式ではなくビュッフェ形式を採用し、屋台やバーベキューも取り入れる予定です。

井上さんは、プロとアマチュアが一緒に競技を楽しめることをゴルフの魅力に挙げ、一般のアマチュアゴルファーにとってもプロの技術を間近で体感できる絶好のチャンスとなります。阿久津プロは今回参加できないものの、参加者にとって一生の思い出になる大会だと魅力をあらためて伝えました。

◆ゴルフを通じた健康支援

井上さんは、「80歳を過ぎても、週に2回は自分の足で歩いてゴルフができる生活を続けたい」と、日頃からゴルフ仲間と語り合っているといいます。近年のゴルフ場では、乗用カートでボールのすぐそばまで移動できる利便性の高いコースが増えています。そんな中にあっても、井上さんがこだわっているのは「歩くこと」です。仲間とともに週1回はカートに頼らず歩いて回ることを目標に掲げています。

起伏に富んだ芝生の上を一万歩以上歩くゴルフは、健康維持にも直結します。何より、年齢や体格差に関係なく同じフィールドで競い合えるのがゴルフの醍醐味です。世代を超えて子どもや孫と同じ組でプレーできる貴重な時間にもなると考えています。

人生を長く、そして健やかに彩ってくれるスポーツだからこそ、井上さんは競技シーンの発展にも強い関心を寄せています。男子プロツアーが熱気を帯びて盛り上がりを見せることで、ゴルフ人口の増加につなげてほしいと期待を寄せました。

＜番組概要＞

番組名：Weekly GOLF Review～NO GOLF! NO LIFE!～

※この枠内で「阿久津未来也のバディラジ supported by カーセブン」特別回がOA

放送日時：毎週金曜日 16:00～16:45

パーソナリティ：マーシー西川

番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/wgr/