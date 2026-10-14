元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【原監督復帰報道】世論とは真逆の評価…元巨人スコアラー志田さんが告白『今まで仕えた監督でぶっちぎりの1位です』」に出演。巨人の監督代行を務めた橋上秀樹氏について語った。

橋上秀樹氏は「監督もできる人」

巨人の次期監督候補についてトークするなかで、大久保氏は橋上氏について「俺が監督の時、ヘッドコーチやってくれてたんだけど」と、自身が楽天の監督を務めた際の関係を説明。「あっ、この人こそヘッド(にふさわしい)。監督もできる人だなと思ってたんだけど」と、橋上氏の指導者としての能力を評価した。

その一方で、自身も監督代行を務めた経験がある大久保氏は、その当時の采配にも触れ、代行という立場と正式な監督とでは、采配の難しさが異なるとの考えを示した。

さらに、巨人の監督人事については「ただ、巨人の歴史で一回もないのよ。生え抜き以外がやること」と指摘。巨人では、生え抜きの選手が監督を務めてきた歴史があることを強調した。

その後、改めて橋上氏について話題が及ぶと、大久保氏は「橋上さんも(監督を)やれる人だよ。でも巨人じゃない」とコメント。その理由として「巨人は生え抜きがいい。橋上さんも本当に大変な思いする」と語り、橋上氏の指導力を評価しながらも、巨人の監督には生え抜きの人物が適しているとの持論を述べていた。