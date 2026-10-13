Rockon Social Club、河⼝湖ステラシアターで刻んだ特別な2⽇間、サプライズ発表も

Rockon Social Clubが10⽉10⽇（⼟）・11⽇（⽇）、河⼝湖ステラシアターで2⽇間限定ライブを開催した。オフィシャルレポートを掲載する。

【画像】Rockon Social Club、河⼝湖ステラシアター公演（全9枚）

9⽉3⽇（⽊）のZepp Haneda公演を⽪切りにスタートした「KURE 5-56 PresentsRockon Social Club Tour 2026 WARRIORS」。全国各地のライブハウスを熱狂で包んできたツアーが、富⼠⼭を望む開放感あふれる野外ステージへ。いつものライブハウスとはひと味違う、この場所、この2⽇間だからこそ味わえる特別なライブが幕を開けた。両⽇ともに天候に恵まれ、ステージの向こうには雄⼤な富⼠⼭が姿を⾒せた。開放感あふれる野外会場ならではの絶景が、Rockon Social Club のライブに、この場所でしか味わえない特別な彩りを添えた。

ライブの幕開けを飾ったのは、メンバーと縁の深い2組のバンド。岡本健⼀率いる「ADDICT OF THE TRIP MINDS」は、独⾃の世界観と繊細なサウンドで観客を魅了。続いて登場した⾼橋和也率いる「MOUNTAINMAN」は、⾻太で⼒強いロックサウンドを響かせ、会場を圧倒した。それぞれが唯⼀無⼆の個性を放つ実⼒派バンドによるステージで、異なる⾳楽性が会場の空気を熱く⾼めていくなか、ついに Rockon Social Clubのメンバー6⼈が登場すると、会場は割れんばかりの歓声に包まれた。

ADDICT OF THE TRIP MINDS（Photo by ⽊内和美）©TOKYO RECORDS

MOUNTAINMAN（Photo by ⽊内和美）©TOKYO RECORDS

今回のツアーは、11⽉6⽇（⾦）発売のセルフカバーアルバム『WARRIORS -男闘呼組 SELF COVERS- Rockon Social Club』を携えて開催されている。男闘呼組が⽣み出した数々の名曲が時を超え、Rockon Social Clubのサウンドとともに新たな姿へと⽣まれ変わる。そこにあるのは、懐かしい楽曲をもう⼀度楽しむだけではない。⻑い時間を経て再び集ったメンバーが、今だからこそ鳴らせる⾳を追求し、積み重ねてきた経験と現在の表現⼒を重ね合わせることで⽣まれる、新たな⾳楽の魅⼒だ。聴き慣れたメロディーにも新鮮な驚きを感じ、楽曲の新たな表情に⼼を揺さぶられる。そして6⼈が同じステージで⾳を重ねるからこそ⽣まれる⼀体感と、ライブならではの圧倒的な熱量を全⾝で受け⽌めることができた。

そして、河⼝湖公演では、この2⽇間だけのスペシャルなセットリストが披露された。なかでも⼤きな⾒どころとなったのが、Rockon Social Clubとして初の試みとなるアコースティックセッションコーナーだ。⼒強いロックサウンドで会場を揺らすいつものステージとはひと味違い、アコースティックならではの響きと、メンバーそれぞれの演奏の魅⼒がより近くに感じられる特別な時間。⾳の⼀つひとつや、メンバー同⼠の呼吸までもが伝わってくるような演奏が、開放的な野外会場に⼼地よく広がった。激しく熱いロックだけではない、繊細さや温かみ、そして6⼈が⾳楽を奏でることそのものの楽しさも感じさせるステージが、Rockon Social Clubの持つ幅広い表現⼒を、改めて印象づけるひとときとなった。

Rockon Social Club（Photo by ⽊内和美）©TOKYO RECORDS

ライブ中のMCでは、会場を沸かせる2つのサプライズ発表も⾏われた。⼀つ⽬は、会場周辺を彩った「のぼり」を活⽤したチャリティー企画の実施だ。現在、オフィシャルサイトでは熊本地震⽀援のチャリティーアイテムを販売しているが、今回も「⾃分たちにできることを届けたい」という思いから、新たな⽀援の取り組みが決定した。そして⼆つ⽬は、来年2027年5⽉22⽇（⼟）・23⽇（⽇）に河⼝湖ステラシアターでの2DAYS公演の開催決定。再びこの場所に Rockon Social Clubが帰ってくるという嬉しい知らせに、会場の期待もさらに⾼まった。開催⽇は、岡本健⼀と⾼橋和也が58歳の誕⽣⽇を迎えた直後。寺岡呼⼈、成⽥昭次、前⽥耕陽と合わせ、メンバー5⼈が同い年となるタイミングでの開催となる。いずれも急遽決定したという今回の発表。チャリティー企画、そして来年の河⼝湖公演について、詳細は後⽇発表される予定。

秋の訪れを感じさせる⼼地よい⾵が吹き抜けるなか、富⼠⼭を望むステージから届けられる多彩なサウンドに酔いしれる観客たち。雄⼤な⾃然と⾳楽が⼀体となった河⼝湖ステラシアターならではの空間で、Rockon Social Clubの新たな魅⼒を刻む、忘れられない2⽇間となった。そして本ツアーは12⽉から舞台をホールへと移し、全国を巡る。ライブハウス公演で披露されていないアルバム収録曲もあり、ホール公演ではどのようなステージが繰り広げられるのか、期待は⾼まるばかりだ。進化を続ける Rockon Social Club が、この先どんな景⾊を⾒せてくれるのか。『WARRIORS』の旅は、まだまだ続いていく。

セットリスト

1. The Warriors

2. Burn it/ルート 17【⽇替】

3. CROSS TO YOU

4. Foxy Lady

5. 翼なき疾⾛

6. REIKO

7. TEARS

8. ⾚ちょうちんでくらせ

9. Midnight Train

10. M/パズル 【⽇替】

11. Rolling Thunder Baby

12. I♡R&R

13. TIME ZONE

14. 秋

15. Stand Out

16. ROCKINʼ MY SOUL

17. DAYBREAK

ENCORE

18. ザ・ファイター

19. Love Survivor

20. ロックよ静かに流れよ〜Crossinʼ Heart〜

＜リリース情報＞

セルフカバーアルバム『WARRIORS -男闘呼組 SELF COVERS- Rockon Social Club』

発売⽇：2026年11⽉6⽇（⾦）

=収録楽曲=

＜収録曲＞※完全受注⽣産限定盤/通常盤共通

DISC 1

1. DAYBREAK

2. Stand Out

3. ロックよ静かに流れよ〜Crossinʼ Heart〜

4. 第⼆章 追憶の挽歌

5. Midnight Train

6. 秋

7. Lonely…

8. TIME ZONE

9. CROSS TO YOU

10. ROCKINʼ MY SOUL

11. DONʼT SLEEP

12. みんな仲よし

13. THURSDAY MORNING

14. 眠りにつく前に

15. ONE DAY

DISC 2

1. MY LIFE

2. CROSS TO YOU-⾬-

3. TEARS

4. ルート・17

5. ⾚ちょうちんでくらせ

6. 不良

7. ROLLINʼ IN THE DARK

8. REIKO

9. -M10. KIDS

11. 翼なき疾⾛

12. Burn it

13. インディアンの丘で

14. みはり

15. FOREVER

17. Love Survivor

18. The Warriors

＜ライブ情報＞

KURE 5-56 Presents Rockon Social Club Tour 2026 WARRIORS

12⽉2⽇（⽔）愛知・Niterra ⽇本特殊陶業市⺠会館ビレッジホール

12⽉4⽇（⾦）東京・SGC HALL ARIAKE

12⽉6⽇（⽇）広島・JMS アステールプラザ

12⽉13⽇（⽇）⾹川・サンポートホール⾼松

12⽉18⽇（⾦）福岡・福岡国際会議場

12⽉22⽇（⽕）⼤阪・NHK⼤阪ホール

12⽉23⽇（⽔）⼤阪・NHK⼤阪ホール

12⽉26⽇（⼟）宮城・東京エレクトロンホール宮城

12⽉28⽇（⽉）東京・東京ガーデンシアター

平⽇公演 開場 17:00 / 開演 18:00

⼟⽇祝⽇公演 開場 15:00 / 開演 16:00

[チケット料⾦]13,500円（税込）

https://l-tike.com/rockonsocialclub/