スプリングバレーブルワリーは10月2日より、秋のデザートとのペアリングを追求した限定品「特醸 ～洋梨仕立て～」を、スプリングバレーブルワリー東京(東京・代官山)のコース限定で提供している。

「特醸 ～洋梨仕立て～」は、東京・代官山にある「スプリングバレーブルワリー東京」2階で提供する「PREMIUM COUNTER COURSE」および「CRAFT＜極＞COURSE」のために特別に醸造された、コース限定のビール。コースのデザート「モンブラン ～黒糖ジェラート仕立て～」とのペアリングを追求し、栗や黒糖の芳醇で濃厚な味わいと調和するよう、通常よりもアルコール感とボディ感を高めに設計されている。

香りは、ラ・フランスを思わせる上品な洋梨の香りと、バニラやクリームを思わせるホップ「DOLCITA」の甘く重厚な香りが特長的。洋梨由来のやさしい甘みと重厚なモルトのうまみが重なり合い、芳醇で濃密な味わいに。さらに、オークチップ由来のほのかなウッディーさとバニラを思わせるアクセントが加わることで、奥行きのある大人の味わいを楽しむことができる。アルコール分は7%。

※日本の酒税法上の区分では発泡酒となる。