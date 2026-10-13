「念願の顔面クリームパイもやらせてください!!! 白石やれます!」――7人組アイドルグループ・SWEET STEADYの地上波初冠バラエティ番組『SWEETEST STORY』が、12月からフジテレビの深夜帯で放送されることが決定。初体験企画などを通して成長を目指す番組で、白石まゆみをはじめメンバー7人が喜びのコメントを寄せた。

SWEET STEADY

グループとして成長していくための企画にメンバー自身が挑戦

同番組は、会場に集まったファンからの「ココが成長して欲しい!」という願いを受け、SWEET STEADYがグループとして成長していくための企画に、メンバー自身が挑戦する“成長バラエティ”。

演技力を磨くアドリブ芝居企画、個性と知識を競い合うクイズ企画、それぞれがやってみたかったことに挑む初体験企画、7人全員で連続成功を目指すチャレンジ企画などを展開する。

さらに、SWEET STEADYの楽曲を使って表現力や対応力を試す歌企画も用意。普段のライブとはひと味違う形で歌やダンスを披露し、7人それぞれの新たなキャラクターや関係性を引き出していく。

初の冠番組決定に、奥田彩友は「すいすて冠番組!! すごいびっくりです!! ありがとうございます! 楽しい番組になるようにたくさんがんばります!」と意気込み、音井結衣は「“SWEETEST”ということで、すいすての甘い部分やまだ世に広まっていない部分をたくさん届けていけたらと思います!!」と期待を寄せる。

栗田なつかは「ずっとずっと憧れていたのでほんまにうれしいです(泣)」と感激し、「もっと日本の皆さんにすいすての良さを知ってもらえますようにー! そして、すいすてがみなさんの笑顔の理由になれるようにがんばります!!」とコメント。

塩川莉世も「今年の目標にしていたのでとーーーーーーーーーってもうれしいです!」と喜びを爆発させ、「最高にKAWAII＆おもしろい番組にしていきたいと思います」と宣言した。

庄司なぎさは「バラエティを通してすいすての魅力をたくさん届けられるように精一杯がんばります! 何事も全力でがんばるのでぜひみてください!」と呼びかける。

また、白石まゆみは「アイドルで自分のグループでの冠番組がずっと夢だったので今からわくわくが止まりませんん!」と喜び、「念願の顔面クリームパイもやらせてください!!! 白石やれます!」と、バラエティへの並々ならぬ意欲を見せた。

山内咲奈は「すいすて初めての冠番組! みんなに会える機会がまた一つ増えてうれしいねー」とファンにメッセージを送っている。

11月15日に公開収録

番組は「有料公開収録」「地上波放送」「FOD特別版配信」を連動させて展開。初回の公開収録は11月15日にフジテレビ湾岸スタジオ内のお台場特設会場で行われる。

チケットは全席指定で1万円(税込)。10月15日10時から18日23時59分までファンクラブ先行抽選を受け付け、24日10時から11月1日23時59分までオフィシャル先行抽選を実施。一般販売は11月7日10時から開始する。

FRUITS ZIPPERやCANDY TUNEなどを輩出した「KAWAII LAB.」から誕生し、来年3月には日本武道館でデビュー3周年記念ライブも控えるSWEET STEADY。初の冠番組で、ライブステージとは異なる新たな魅力を見せていく。