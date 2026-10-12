







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間8日、アトランタ・ブレーブスとのナリーグ地区シリーズ第4戦に4-1で勝利し突破を決めた。試合後には祝勝会が行われたが、米メディア『ドジャースウェイ』は、その中で飛び出たテオスカー・ヘルナンデス外野手の発言に注目している。



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同メディアによると、選手らがボトルを振ったりゴーグルを装着したりする中、デーブ・ロバーツ監督が「ドジャース以上に才能のあるチームはない。組織の上から下まで、スポーツ界で最高の球団だ。我々はより賢く、より優れていて、よりタフだ」と熱弁。すると、これに続いてテオスカーが「それに、俺たちは恐竜だ！」と叫んだという。



ドジャースを巡っては先日、サンディエゴ・パドレスの新オーナーであるホセ・E・フェリシアーノ氏が「ドジャースのオーナーはたくさんの恐竜を所有している」と発言。ドジャースファンの間では、高齢化が進むチームを揶揄したものでは物議を醸していた。



同メディアはテオスカーの発言について「これはフェリシアーノ氏の『恐竜』発言を引き合いに出したものだった」としつつ、「同氏がどのような意味で発言したにせよ、今まさにカンクンへの旅行に向けて荷物をまとめているのは、ほかでもない彼のチームだ。パドレスは水曜日の夜、ミルウォーキー・ブルワーズに1-3で敗れた」と“現実”を伝えている。











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