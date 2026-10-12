「紛れもない財政的な柱」菊池雄星、来季は契約最終年！　エンゼルスが寄…









菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する35歳の菊池雄星投手は、2027年に3年契約の最終年を迎える。来季のチームの保証契約は、マイク・トラウト外野手と菊池の2人だけだと、米メディア『ビヨンド・ザ・ヘイロー』が報じた。

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同メディアはエンゼルスのオフシーズンの展望をまとめ、2027年にトラウトへ3710万ドル（約58億6000万円）、菊池へ2100万ドル（約33億2000万円）が支払われることを紹介している。



年俸調停権を持つ11選手の見込み額は合計3490万ドル（約55億1000万円）で、調停権取得前の13選手を最低年俸80万ドル（約1億3000万円）と仮定すると1040万ドル（約16億4000万円）になるという。



これらを合計した2027年の総年俸（労使関係部門基準）は、オフ開始時点で約1億340万ドル（約163億4000万円）。



2026年の約1億8000万ドル（約284億4000万円）から大幅に減る見通しで、トラウトと菊池の2人で半分以上を占める計算だ。











また、同メディアは40人枠の先発投手として9人を挙げ、リード・デトマーズ投手、ウォルバート・ウレーニャ投手に次ぐ3番目に菊池を記載している。



一方、米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のジェフ・ジョイナー記者も2027年の先発ローテーションを予想し、菊池を3番手に据えた。



同メディアは「このグループの紛れもない財政的な柱は、ベテラン左腕の菊池雄星だ」と評し、3年総額6300万ドル（約99億5000万円）契約の最終年となる来季は基本給2120万ドル（約33億5000万円）で、チーム2番目の高給取りになると伝えている。



その上で同メディアは「エンゼルスは2027年、菊池がローテーション中盤の安定した存在になることを期待している」との見解を示した。



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