







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ディビジョンシリーズでわずか安打2と低迷し、リーグ優勝決定シリーズを迎えても復調の兆しは明確になっていない。デーブ・ロバーツ監督も具体的な好材料を示せないと認めた。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のジャック・ハリス記者が10月11日（日本時間12日）に報じている。



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大谷はディビジョンシリーズで打率.154に終わった。ロバーツ監督はストライクゾーンの管理やスイングに改善が見られたこと、4試合すべてで何らかの形で出塁したことを前向きに捉えている。



ただし、4度のMVPに輝いた大谷が復調寸前にあると断言できるほどの材料はない。レギュラーシーズンとポストシーズンを合わせた直近22試合では打率.157、打点1、本塁打0と長期的な不振に陥っている。



打撃練習では速球への対応を目的に、投球マシンを通常より前方から使う調整も実施。打撃コーチは、大谷が故障の影響もあって本来のスイングスピードやパワーを生み出そうと力み過ぎている可能性を指摘した。



不振から抜け出せない大谷について、ロバーツ監督は「現時点で、確信を持って言えることは何もない。ただ、大谷という人間と才能を信じているということ以外には。私は決して彼を見限ることはない」と言及した。



確かにこれまでの大谷の実績を踏まえれば、スタメンに名を連ねるだけで脅威となるかもしれない。しかし、怪我を負っての出場となると復調は見込みづらいため、ロバーツ監督はスタメンから外す選択肢も考えるべきなのかもしれない。











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