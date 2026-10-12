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ロサンゼルス・ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦を1-2で落とし、シリーズ初戦で黒星を喫した。昨季とは異なる強さを見せたブルワーズに対し、デーブ・ロバーツ監督も総合力の高さを認めた。米メディア『USAトゥデイ』のボブ・ナイチンゲール記者が10月11日（日本時間12日）に言及した。



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ブルワーズは今季103勝を挙げたスタイルをそのまま発揮した。先発のジェイコブ・ミジオロウスキー投手が4回1/3を投じて失点1に抑えると、ブルペンが残り4回2/3を無失点でつないだ。



打線はわずか安打6だったものの、犠打やヒットエンドラン、盗塁を絡めて得点機を作った。さらにブライス・チュラング内野手が自身ポストシーズン初本塁打を放つなど、長打だけに頼らない攻撃を見せた。



初戦を終えてアンドリュー・フリードマン編成本部長は「ドジャースが本塁打を打つことだけに頼っているなら、厳しい道のりになる。彼らには、勝利の引き出しが実に多岐にわたっている」とブルワーズの実力を認めた。



早くも厳しい立場になったドジャースについて、ナイチンゲール氏は「彼らは逆転劇に慣れている。昨季のワールドシリーズではトロント・ブルージェイズにリードを許しながらも、帰路につく時には優勝トロフィーを手にしていた。しかし、ブルワーズもその経験を積み始めている」と言及した。



大谷翔平選手らスター選手を擁するドジャースは幾度となく逆境に立たされてきたが、その度に乗り越えてきた経験がある。しかし、ブルワーズも実力をつけてきており、初戦を落としたことは想像以上の意味を持つかもしれない。











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