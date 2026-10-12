







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースが、2リーグ制以降で球団初となるリーグ連覇を達成した。その原動力の一人が、主砲・佐藤輝明内野手だ。昨季は40本塁打、102打点で二冠に輝き、今季は打率.306、39本塁打、106打点で三冠王に輝いた。前年の「覚醒」を一過性に終わらせず、さらなる進化を遂げた佐藤の存在は、連覇にどんな影響を与えたのか。2年連続で結果を残した主砲の価値を考える。（文・交告承已）





「覚醒」を一過性で終わらせなかった主砲

[caption id="attachment_295102" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの佐藤輝明【写真：産経新聞社】[/caption]











10月3日、マツダスタジアムで行われた広島東洋カープ戦。優勝マジックを「1」としていた阪神は、1点を追う3回、坂本誠志郎の10号ソロで同点に追いつく。なおも2死一、二塁で4番・佐藤輝明が森下暢仁の外角球を捉えると、打球は右中間スタンドへ飛び込んだ。



今季39号となる勝ち越し3ラン。だがその裏に追いつかれた阪神は、8回に勝ち越しを許して4－6で敗れた。優勝決定は東京ドームの結果に委ねられ、2位・巨人がDeNAに2－5で敗れたことで、阪神の2年連続8度目、2リーグ制以降では球団初となるリーグ連覇が決まった。



球団の歴史を塗り替えた要因は、いくつもある。敢えて最大の原動力を個人的に挙げるなら、佐藤が前年の「覚醒」を一過性にせず、さらに「進化」した姿を披露し続けたことに行き着く。



2025年、佐藤は覚醒した。打率.277、40本塁打、102打点、出塁率.345。本塁打王と打点王に輝き、チームをリーグ優勝へ導くと、自身初のシーズンMVPにも選ばれた。



入団当初から並外れた飛距離を見せながら、好不調の波も大きかった佐藤が、ついに才能を結果へ変えたのが昨年だった。



初めて大きな結果を残すことよりも、それを翌年も繰り返すことのほうが難易度が高く、故に価値も高い。



チームが頂点に立てば、相手球団の警戒はさらに強まる。前年に残した数字が比較対象となり、少し成績を落としただけでも「前年ほどではない」と見られる。2026年の佐藤に求められたのは、覚醒が本物だったと証明することだった。



佐藤は、結果でその難題に応えた。



今季は全143試合の出場で打率.306、39本塁打、106打点。出塁率.383、長打率.609をマーク。前年とほぼ変わらない長打力を保ちながら、打率を2分9厘、出塁率を3分8厘も引き上げた。40本塁打にはあと1本届かなかったが、打点では自己最多を更新した。



昨年の開花を一過性で終わらせるどころか、佐藤はさらに完成度を高めたのである。





豪快さを失わずに得た「確実性」

[caption id="attachment_288059" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの佐藤輝明（写真：産経新聞社）[/caption]











今季の阪神は、チーム全体で125本塁打を記録。そのうち佐藤が放ったのは39本。チーム本塁打のおよそ3割を一人で担っている計算だ。



それでも佐藤の価値を本塁打だけで測ると、今季の変化を見落としてしまう。



打率と出塁率の上昇が示すように、今季は長打だけでなく単打で好機を広げ、四球でも塁に出た。豪快さを失うことなく、打線の中で果たせる役割を増やしたのである。相手投手にとっては、どの場面でも細心の注意を払わなければならない打者になった。



圧倒的な打力は、最大のライバルとの対戦でも発揮された。今季の読売ジャイアンツ戦では25試合に出場し、打率.354、7本塁打、19打点、OPS1.125を記録。優勝を争った相手との直接対決でこれだけの数字を残したことは、単なる個人成績以上の意味を持つ。



阪神が巨人との競り合いを制するうえで、佐藤は最も警戒されながら、最も打たなければならない相手から打った。











[caption id="attachment_295099" align="alignnone" width="1200"] 優勝セレモニーで胴上げされる阪神タイガース・佐藤輝明【写真：産経新聞社】[/caption]











7月に見せた「真のホームランバッター」の姿

[caption id="attachment_290597" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの佐藤輝明（写真：産経新聞社）[/caption]











もちろんシーズンを通して、常に好調だったわけではない。



4月に打率.376、5月に.363を記録した一方、7月の月間打率は.229まで低下した。チームも交流戦で6勝12敗と苦戦し、連覇への道が決して平坦ではないことを思い知らされた。



それでも、佐藤は7月に6本塁打を放っている。打率が上がらない中でも打球を上げ、スタンドに運んでいた。この姿こそ「真のホームランバッター」である。



そして8月には打率.330、8本塁打と復調。9月30日のヤクルト戦では38号2ラン、優勝が決まった10月3日の広島戦でも39号3ランを放った。



長いシーズンの中で、不調を避け続けることは難しい。大切なのは、状態が悪いときにも自分の武器で結果を残し、崩れた状態を長引かせないことだろう。そこに今季の佐藤の真骨頂があった。



交流戦で大きく負け越した阪神が、リーグ戦に戻って再び首位を走った過程と、佐藤が7月の停滞を越えて主砲の数字を取り戻した過程は重なって見える。





「もう一度勝つ」ために

[caption id="attachment_295101" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの佐藤輝明【写真：産経新聞社】[/caption]











阪神の強さを語るとき、強力な投手陣を抜きにはできない。今季のチーム防御率は2.79。わずかなリードを守り、接戦を勝利へ変えてきた投手陣が、チームの土台であったことに疑いはない。



しかし当然のことながら、どれほど投手が失点を抑えても、得点しなければ勝利には届かない。前年の優勝によって追われる立場になったチームには、厳しい警戒のなかでも得点を生み出し続ける「中心軸」が必要だった。



繰り返しとなるが、前年と同じ姿を再現したのではないところに価値がある。長打力を保ちながら確実性を高め、「一年を通して打線を成立させる主砲」を体現した。それはチームにとって新しい戦力が加わること以上に、大きな上積みだったのではないだろうか。



優勝会見では、3番を打つ森下翔太の存在が刺激になったと明かし、残り試合での三冠王についても「やるべきことをやれば、結果はついてくるんじゃないかなと思っています」と冷静に語った。



その言葉は、今季の佐藤の歩みそのものにも聞こえる。



一度勝つためには、飛躍が必要。さらにもう一度勝つためには、飛躍を日常へ変えなければならない。それこそが進化なのだと思う。



優勝が決まった10月3日、チームは試合に敗れた。それでも佐藤は目の前の打席で自らの仕事を果たし、39号3ランをスタンドへ運んだ。やるべきこと、求められる仕事を一年を通して積み重ねる。



その先に、球団史上初の連覇が待っていた。



（文：交告承已）







【著者プロフィール】

交告承已（こうけつ・うい）

スポーツライター。國學院大學大学院修了。スポーツライター事務所に勤務後、営業職やIT企業などを経てライターとして独立。現在は野球記事を執筆する傍ら、故郷の淡路島を中心とした日本の歴史や神話を研究中。



















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【了】