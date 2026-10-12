







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日から、ミルウォーキー・ブルワーズとナリーグ優勝決定シリーズを戦っている。ブルワーズにとっては昨季のリベンジがかかるが、パット・マーフィー監督はあくまで平常心を貫いているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ブルワーズは昨季の優勝決定シリーズでは、ドジャースに0勝4敗でストレート負け。第4戦では大谷に3本塁打＆10奪三振という大活躍も許すなど屈辱を味わっている。



同メディアはマーフィー監督が「前回よりもしっかり準備ができた状態で臨めると思っている」としつつも、「それで何かが保証されるわけではない。球界最高と言われているチームに対して、しっかり準備をしなければならない。だが、我々は自分たちこそが最高のチームだと思っている。だから相手に食らいつき、7試合で勝利を掴み取るつもりだ」と語ったことを紹介。



その上で、「『7試合』という発言は、シリーズがどこまで長引くかについて何気なく口にしただけかもしれない。しかし、同監督は良くも悪くも、自分のチームはポストシーズンでこれまでと同じような戦いを続けると予想していることを示している可能性もある」と記している。











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