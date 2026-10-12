西武は12日、西口文也監督の来季の続投を発表した。

球団は本日の試合終了後、代表取締役社長の奥村剛から西口文也監督に来季の監督続投を要請し、西口監督が受諾したと発表。

西口監督は25年に監督就任し、1年目の25年は63勝77敗3分の5位だったが、監督2年目の今季は球団初の交流戦優勝に導くなど、79勝60敗4分の2位で4年ぶりのAクラス入りを果たした。

日本ハムとのクライマックスシリーズ・ファーストステージは1勝2敗で敗れたものの、チーム力をしっかりと上げた。