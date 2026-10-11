◆ 1番起用に応えた！田尾氏「新庄監督のデータなのか読みなのか…」

CSファーストステージ第2戦

● 西武 0 － 1 日本ハム ○

＜10月11日 ベルーナドーム＞

日本ハムが接戦を制して1勝1敗とし、ファイナルステージ進出へ逆王手をかけた。野村佑希が値千金の決勝打を放ち、1番起用に応えた。

11日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・坂口智隆氏が「それまで厳しい球をファールにしながら、最後甘くなった所をよく打ちましたよね」と野村を称賛すると、解説の館山昌平氏は「よく待てましたよね。（相手先発・）髙橋光成に対戦成績がいいということで1番起用、この1番も今年もあまりなかったですよね。2か月ぶりの1番起用でチャンスが回ってきて、しっかりと結果で残す。野手としてはすばらしい仕事ができたんじゃないですかね」と評価した。

もう1人の解説・田尾安志氏は「野村は昨日出てないんですよね。田宮裕涼も昨日出ないで今日出ている。田宮がチャンスを作って野村がかえす、この2人で1点取った。新庄監督のデータなのか読みなのか、この辺がずばずば当たりましたよね」と分析した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』