DeNAは11日、4回裏終了時に開催されるイニング間イベント『Hisense ハマスタバトル』で、オフィシャルパフォーマンスチームdianaが通算200勝達成したことを記念し、ハイセンスジャパン株式会社より記念ケーキが贈呈されたと発表した。

▼ ハイセンスジャパン株式会社 コメント

「『Hisense ハマスタバトル』通算200勝の達成、誠におめでとうございます。ファンの皆さまの声援を力に、全力で走り、仲間へとバトンをつなぐdianaの皆さま。そのチームワークと最後まで諦めない姿が、200勝という素晴らしい成果につながったことを、私たちも大変うれしく思います。ハイセンスジャパン株式会社は、これからも皆さまの挑戦を全力で応援し、ファンの皆さまと勝利の喜びを分かち合ってまいります。次の節目に向けて、横浜スタジアムにさらなる熱気と笑顔が広がることを楽しみにしております」

▼ オフィシャルパフォーマンスチームdiana コメント

「心温まるお祝いのコメントを、ありがとうございます。『Hisense ハマスタバトル』4年目、リレーメンバーも新しく加わり、よりチームワークを深めていく中での200勝達成は、私たちdianaの目標の一つだったので、とても嬉しく思っています。これからも感謝の気持ちを忘れずに最高のパフォーマンスと感動をお届けできるよう、”Always Full Swing”常に全力で挑戦し続けます。引き続き、横浜DeNAベイスターズとdianaへご声援をよろしくお願いいたします」