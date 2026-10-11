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ロサンゼルス・ドジャースとミルウォーキー・ブルワーズが、2年連続でリーグ優勝決定シリーズを戦うことになった。ドジャースが3連覇を目指す一方、ブルワーズが勝ち上がれば王朝を止める存在として多くのファンから支持される可能性がある。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・マカボイ記者が10月8日（日本時間9日）に言及した。



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昨季のリーグ優勝決定シリーズでも両球団は対戦。当時ブルワーズはナ・リーグ第1シードで本拠地開催の権利を持っていたものの、ドジャースに4連敗して敗退した。



ブルワーズはこれまでワールドシリーズ制覇を経験していない。近年はシーズン前に高く評価されないこともありながら結果を残し、ナ・リーグ中地区では4年連続優勝を達成している。



一方、ドジャースについては近年の球界で最も賛否を集めるチームの1つだ。どの球団よりも積極的に戦力へ投資し、2年連続で頂点に立ったことで、すでに王朝と呼べる状況にある。



この両球団の対戦について、マカボイ氏は「もし小さな市場球団のブルワーズがドジャースの王座を陥落させれば、リーグ中の多くの人がそれを喜ぶだろう」と言及した。



ドジャースは毎年のように積極的な補強で批判の声を集めてきた。さらに今季は大谷翔平選手が不振に陥っていることもあり、ついに王座陥落となるかもしれない。











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