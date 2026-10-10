有吉「公園から鬼の形相で…」子どもと遊びに行った原宿でパニックに!?その真相とは？

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。10月のアシスタントはタイムマシーン3号の関太と宮下草薙の宮下兼史鷹です。10月4日（日）の放送では、有吉が忘れ物の多さに嘆く場面がありました。

◆有吉が原宿で放っていた“オーラ”の真相

この日は、ゲスナー（※当番組でのリスナーの呼称）から、原宿のアクセサリー店の列に並んでいたところ、向かいから子どもと一緒に歩いてくる有吉と遭遇し、声をかけようと思ったが、「子どもを守るライオンのような迫力のオーラを放っていて、声をかけられなかった」というメッセージを紹介します。

読み終えた後、メールにあった「子どもを守るライオンのような迫力のオーラ」に反応した有吉は、「どっちの私だったのかちょっと分からないんですけど……」とポツリと言い、当時の状況を語り始めます。

有吉は原宿で食事をした後、近くの公園で子どもと遊んでいたそうですが、「リュックを（公園の前に寄った）店に忘れてしまって。抱っこ紐を着けていたものですから、分からなかったんですよ。抱っこ紐の肩ベルトで、鞄を背負っていると思っちゃったもので」と明かします。

その後、慌ててお店に電話で問い合わせるも「見当たらないため確認します」と返答を受けた有吉は、「公園から鬼の形相で現場に戻った（笑）。『電話の折り返しなんて待ってられない』と思って……その瞬間であれば、確かに険しい顔していたな（笑）」と振り返ります。

このエピソードに関が「これは（ゲスナーも）声をかけなくて正解でしょ」と納得した様子で話すと、有吉は「その前半の余裕があったときに比べたら、まったく余裕がなかったことは確か」と当時の焦りを語りつつも、「無事、リュックは店にございました」と報告します。

しかし、有吉は忘れ物の連鎖が続いてしまっていると言い、「今日（生放送当日）は私、家の鍵を忘れて出てしまって……」と苦笑いを浮かべ、アシスタントの2人も驚きの声を上げます。

有吉は続けて、「もう帰る頃には、家族は全員寝ていると思うのですが、そこを起こさなければならないという過酷な使命が……大ひんしゅく帰宅（笑）。なんなら車で寝てしまおうかなと」と冗談めかして語ると、関が「勘弁してください（笑）。これだけ働いているのに」と笑います。

改めて、最近はドタバタして忘れ物が増えていると嘆く有吉に、同じ二児の父である関も「お子さんがいると、どうしてもそっちに気が向いてしまいますよね」と深くうなずきます。その言葉に、有吉も「自分のことはすっかり忘れてしまって……恐ろしい」としみじみ話していました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

音声コンテンツプラットフォーム「JFN Pods」ではスペシャル音声も配信中！