有吉弘行「どう考えても出世頭」同級生・松井秀喜の巨人監督就任にボヤキ!?「自分はこの52年間何を…」

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。10月のアシスタントはタイムマシーン3号の関太と宮下草薙の宮下兼史鷹です。10月25日（日）の放送では、有吉たちの同学年で活躍している人の話や、国民栄誉賞について語りました。

◆有吉「月日が経つのは早いなぁ」

この日、有吉は読売ジャイアンツの監督に就任した松井秀喜さんに触れ、「同級生ですよ」としみじみ語ります。続けて、「どう考えても、同級生の出世頭でしょうね。国民栄誉賞をとって、巨人軍の監督ですから。松井と比べちゃうと、自分はこの52年間何してきたんだろうと思うよ」と自虐気味にぼやきます。

ここで、アシスタントの2人に同級生の出世頭は誰か尋ねると、現在35歳の宮下がフィギュアスケート女子のバンクーバー五輪銀メダリスト・浅田真央さんを挙げます。これを受け、有吉は「じゃあ真央ちゃんも35歳（実際は36歳）!? いやぁ、月日が経つのは早いなぁ」と驚きを隠せない様子を見せます。

さらに、有吉は国民栄誉賞について、「どうやって取るんだろうね。スポーツ以外だと、なかなか難しいのかなぁ」と話します。これに、宮下が「紅白（歌合戦）の司会は、それに近いような気はしますけどね」とフォローすると、有吉は「そう～（笑）？」とまんざらでもない声を上げますが、改めて「まぁ……国民栄誉賞だけは無理だろうなぁ」とつぶやいていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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