津田健次郎「ブルーアイズのカードはいつでも出せるように…」『遊戯王』海馬瀬人役ならではの粋なファンサービスとは？

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。

10月25日（日）の放送では、津田が海馬瀬人（かいば・せと）の声を担当しているアニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」の反響について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「劇場版『遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS』リバイバル上映の決定おめでとうございます！ この情報を聞いて、私と同じ遊戯王推しの母にすぐ伝えて、2人で喜びを噛み締めました。私が遊戯王を知ったきっかけは、小学生の頃に母が再放送を録画していて、それを一緒に観たことでした。津田さん演じる海馬社長がとてもかっこ良く、衝撃を受けたのを覚えています。その出会いから数年が経ち、高校生になった今でも遊戯王を楽しんでいます。映画も親子で楽しみたいと思います！ 海馬社長のご活躍を楽しみにしています！」

◆武藤遊戯役・風間俊介との思い出

津田：ありがとうございます！ 一番最初の「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」というアニメーションから、もう随分と経ちましたけれども。当時は主人公・武藤遊戯役の風間俊介くんが高校生でしたから、まだ俊介が制服でスタジオに来ていましたね。それが30年近く前なんですけれども。

その俊介が今は先輩で、後輩から「風間さん」「風間くん」みたいに言われているのを見ると、「ええー、もう先輩なんだな」と思って、なんだか不思議な気持ちに今でもなるんですけどね（笑）。

◆現場で出会う「遊戯王チルドレン」

津田：これも結構いろんなところで話しちゃっていますが、それこそ、僕はドラマだったり、実写映画の撮影だったり、アニメーションやゲーム（の声を）収録しに行ったりしますけれども、本当にいろんなところに「遊戯王チルドレン」がいるんですよ。

ただ、特に男性はちょっとシャイ目の人がわりと多くて。僕のところにスーッと寄ってきて、「津田さん、あの僕……小学生の頃デュエリストだったんです」「青眼の白龍（ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン）をいっぱい使っていました」って言われて、「そうですか！」みたいな。いまだに、そういう声を皆さんから聞くので本当にうれしいですね。

たまに、海馬ファンの方にサインをさせていただくこともあるんですよ。そのために、ブルーアイズのカードはいつでも出せるように、何枚か持っていたりします（笑）。

今でも海馬の声をやらせていただいたりしますし、現在進行形で続いているコンテンツというのが、すごくうれしいです。これからも、ぜひ親子で応援していただけたらと思います。よろしくお願いします！

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking