西武は10日、ベルーナドームで開催した『2026 パーソル クライマックスシリーズ パ』ファーストステージ日本ハム戦の国歌独唱に登場した演歌歌手の藤あや子さんのコメントを発表した。

▼ 藤あや子さん

「球場という広い空間の中で国歌独唱ができて、すごく気持ちよかったです。野球場での独唱は初めてで、ここで歌えてたまらないです。晴れ舞台ですから、ライオンズの白とブルーに、藤色を入れた振袖にしてみました。野球とライオンズが大好きなので、早く試合を観戦したいです！応援しています！」