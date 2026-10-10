SVリーグ女子バレー2026-27の日程・テレビ放送・配信予定｜U-NEXT・J SPOR…

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SVリーグ女子バレー2026-27の日程・テレビ放送・配信予定｜U-NEXT・J SPORTS





2026-27 大同生命SV.LEAGUE WOMENは、2026年10月10日（土）に開幕します。開幕カードはSAGA久光スプリングス vs アリーザ愛知。今季は14クラブが東西2カンファレンスに分かれ、各クラブ38試合を戦います。この記事では、直近日程と対戦カードを詳しく掲載し、テレビ放送・ネット配信予定もあわせて整理します。

2026-27 SVリーグ女子：10月10日（土）開幕。14クラブが東西7クラブずつのカンファレンスに分かれ、2027年3月28日（日）までのレギュラーシーズンで各クラブ38試合を戦う予定です。SVリーグ女子の全試合をライブ配信U-NEXT「J SPORTSバレーボールパック」で視聴可能！［PR］

女子は10月10日（土）に開幕。開幕カードはタイ・バンコクで行われるSAGA久光スプリングス対アリーザ愛知です。10月17日・18日には東地区・西地区・交流戦の6カードが組まれ、その後も10月23日以降にレギュラーシーズンが続きます。下部の日程表では直近カードを1試合ずつ確認できます。

放送日放送時間対戦カード放送局中継10月17日（土）18:15～21:30NECレッドロケッツ川崎 vs ヴィクトリーナ姫路女子 交流戦 第1節J SPORTS生中継10月18日（日）15:15～18:30NECレッドロケッツ川崎 vs ヴィクトリーナ姫路女子 交流戦 第1節J SPORTS生中継※2026年10月9日時点でJ SPORTS公式に掲載されている主なテレビ放送予定です。10月10日・11日の開幕戦はJ SPORTSのオンデマンド配信予定が確認されていますが、テレビ放送枠としては上記とは別です。放送カード・時間は変更となる場合があります。

の「J SPORTSバレーボールパック」では、2026-27 大同生命SV.LEAGUE WOMENの全試合をライブ配信予定です。直近の主な配信予定は以下の通りです。

配信日配信開始対戦カード配信サービス10月10日（土）17:55～SAGA久光スプリングス vs アリーザ愛知女子 西地区 第1節J SPORTSバレーボールパック10月11日（日）17:55～SAGA久光スプリングス vs アリーザ愛知女子 西地区 第1節J SPORTSバレーボールパック10月17日（土）12:55～埼玉上尾メディックス vs デンソーエアリービーズJ SPORTSバレーボールパック10月17日（土）12:55～PFUブルーキャッツ石川かほく vs 東レアローズ滋賀J SPORTSバレーボールパック10月17日（土）13:55～アランマーレ秋田庄内 vs KUROBEアクアフェアリーズ富山J SPORTSバレーボールパック10月17日（土）13:55～Astemoリヴァーレ茨城 vs 群馬グリーンウイングスJ SPORTSバレーボールパック10月17日（土）13:55～大阪マーヴェラス vs 岡山シーガルズJ SPORTSバレーボールパック10月17日（土）18:15～NECレッドロケッツ川崎 vs ヴィクトリーナ姫路J SPORTSバレーボールパック※表の時刻はJ SPORTSが公表している配信開始時刻です。試合開始時刻とは異なる場合があります。配信予定は変更となる場合があるため、視聴前にリンク先の最新情報をご確認ください。2026-27 SVリーグ女子 全試合ライブ配信

SVリーグ女子バレーをU-NEXTでチェック

U-NEXTの「J SPORTSバレーボールパック」では、2026-27 大同生命SV.LEAGUE WOMENのレギュラーシーズンからチャンピオンシップまで全試合をライブ配信予定です。

※U-NEXTの月額プランと「J SPORTSバレーボールパック」は別サービスです。最新の料金・無料トライアル・ポイント特典・配信対象試合はリンク先でご確認ください。日程対戦カード区分10月10日（土）SAGA久光スプリングス vs アリーザ愛知日本時間18:05試合開始予定西地区 第1節／開幕戦10月11日（日）SAGA久光スプリングス vs アリーザ愛知日本時間18:05試合開始予定西地区 第1節 GAME210月17日（土）埼玉上尾メディックス vs デンソーエアリービーズ東地区 第1節10月17日（土）PFUブルーキャッツ石川かほく vs 東レアローズ滋賀西地区 第1節10月17日（土）アランマーレ秋田庄内 vs KUROBEアクアフェアリーズ富山東地区 第1節10月17日（土）Astemoリヴァーレ茨城 vs 群馬グリーンウイングス東地区 第1節10月17日（土）大阪マーヴェラス vs 岡山シーガルズ西地区 第1節10月17日（土）NECレッドロケッツ川崎 vs ヴィクトリーナ姫路交流戦 第1節10月18日（日）埼玉上尾メディックス vs デンソーエアリービーズ東地区 第1節 GAME210月18日（日）PFUブルーキャッツ石川かほく vs 東レアローズ滋賀西地区 第1節 GAME210月18日（日）アランマーレ秋田庄内 vs KUROBEアクアフェアリーズ富山東地区 第1節 GAME210月18日（日）Astemoリヴァーレ茨城 vs 群馬グリーンウイングス東地区 第1節 GAME210月18日（日）大阪マーヴェラス vs 岡山シーガルズ西地区 第1節 GAME210月18日（日）NECレッドロケッツ川崎 vs ヴィクトリーナ姫路交流戦 第1節 GAME210月23日（金）アリーザ愛知 vs 大阪マーヴェラスレギュラーシーズン10月23日（金）デンソーエアリービーズ vs SAGA久光スプリングスレギュラーシーズン10月24日（土）ヴィクトリーナ姫路 vs PFUブルーキャッツ石川かほくレギュラーシーズン10月24日（土）群馬グリーンウイングス vs アランマーレ秋田庄内レギュラーシーズン10月24日（土）アリーザ愛知 vs 大阪マーヴェラスレギュラーシーズン10月24日（土）Astemoリヴァーレ茨城 vs NECレッドロケッツ川崎レギュラーシーズン※上記はSV.LEAGUE公式の試合一覧で確認できる直近日程を整理しています。試合開始時刻・会場・カードは変更となる場合があります。公開後は試合終了ごとに結果と次戦を更新してください。地区クラブ東地区アランマーレ秋田庄内／デンソーエアリービーズ／Astemoリヴァーレ茨城／群馬グリーンウイングス／埼玉上尾メディックス／NECレッドロケッツ川崎／KUROBEアクアフェアリーズ富山西地区PFUブルーキャッツ石川かほく／アリーザ愛知／東レアローズ滋賀／大阪マーヴェラス／ヴィクトリーナ姫路／岡山シーガルズ／SAGA久光スプリングス

試合日程、対戦カード、試合開始時刻、会場、試合結果はSV.LEAGUE公式サイトの最新情報を優先しています。テレビ放送予定はJ SPORTS公式、ネット配信予定はU-NEXT「J SPORTSバレーボールパック」およびJ SPORTS公式情報をもとに整理しています。

放送・配信開始時刻と試合開始時刻は異なる場合があります。また、放送・配信予定、料金・特典は変更される場合があります。



試合日程：SV.LEAGUE公式サイト参照



テレビ放送：J SPORTS公式参照



ネット配信：U-NEXT「J SPORTSバレーボールパック」・J SPORTS公式参照



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