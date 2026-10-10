SVリーグ女子バレー2026-27の日程・テレビ放送・配信予定｜U-NEXT・J SPOR…

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SVリーグ女子バレー2026-27の日程・テレビ放送・配信予定｜U-NEXT・J SPORTS
2026-27 大同生命SV.LEAGUE WOMENは、2026年10月10日（土）に開幕します。開幕カードはSAGA久光スプリングス vs アリーザ愛知。今季は14クラブが東西2カンファレンスに分かれ、各クラブ38試合を戦います。この記事では、直近日程と対戦カードを詳しく掲載し、テレビ放送・ネット配信予定もあわせて整理します。
2026-27 SVリーグ女子：10月10日（土）開幕。14クラブが東西7クラブずつのカンファレンスに分かれ、2027年3月28日（日）までのレギュラーシーズンで各クラブ38試合を戦う予定です。
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SVリーグ女子2026-27の開幕日と直近日程
女子は10月10日（土）に開幕。開幕カードはタイ・バンコクで行われるSAGA久光スプリングス対アリーザ愛知です。10月17日・18日には東地区・西地区・交流戦の6カードが組まれ、その後も10月23日以降にレギュラーシーズンが続きます。下部の日程表では直近カードを1試合ずつ確認できます。
SVリーグ女子バレー2026-27のテレビ放送予定
放送日
放送時間
対戦カード
放送局
中継
10月17日（土）
18:15～21:30
NECレッドロケッツ川崎 vs ヴィクトリーナ姫路
女子 交流戦 第1節
J SPORTS
生中継
10月18日（日）
15:15～18:30
NECレッドロケッツ川崎 vs ヴィクトリーナ姫路
女子 交流戦 第1節
J SPORTS
生中継
※2026年10月9日時点でJ SPORTS公式に掲載されている主なテレビ放送予定です。10月10日・11日の開幕戦はJ SPORTSのオンデマンド配信予定が確認されていますが、テレビ放送枠としては上記とは別です。放送カード・時間は変更となる場合があります。
SVリーグ女子バレー2026-27のネット配信予定
の「J SPORTSバレーボールパック」では、2026-27 大同生命SV.LEAGUE WOMENの全試合をライブ配信予定です。直近の主な配信予定は以下の通りです。
配信日
配信開始
対戦カード
配信サービス
10月10日（土）
17:55～
SAGA久光スプリングス vs アリーザ愛知
女子 西地区 第1節
J SPORTSバレーボールパック
10月11日（日）
17:55～
SAGA久光スプリングス vs アリーザ愛知
女子 西地区 第1節
J SPORTSバレーボールパック
10月17日（土）
12:55～
埼玉上尾メディックス vs デンソーエアリービーズ
J SPORTSバレーボールパック
10月17日（土）
12:55～
PFUブルーキャッツ石川かほく vs 東レアローズ滋賀
J SPORTSバレーボールパック
10月17日（土）
13:55～
アランマーレ秋田庄内 vs KUROBEアクアフェアリーズ富山
J SPORTSバレーボールパック
10月17日（土）
13:55～
Astemoリヴァーレ茨城 vs 群馬グリーンウイングス
J SPORTSバレーボールパック
10月17日（土）
13:55～
大阪マーヴェラス vs 岡山シーガルズ
J SPORTSバレーボールパック
10月17日（土）
18:15～
NECレッドロケッツ川崎 vs ヴィクトリーナ姫路
J SPORTSバレーボールパック
※表の時刻はJ SPORTSが公表している配信開始時刻です。試合開始時刻とは異なる場合があります。配信予定は変更となる場合があるため、視聴前にリンク先の最新情報をご確認ください。
2026-27 SVリーグ女子 全試合ライブ配信
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U-NEXTの「J SPORTSバレーボールパック」では、2026-27 大同生命SV.LEAGUE WOMENのレギュラーシーズンからチャンピオンシップまで全試合をライブ配信予定です。
※U-NEXTの月額プランと「J SPORTSバレーボールパック」は別サービスです。最新の料金・無料トライアル・ポイント特典・配信対象試合はリンク先でご確認ください。
SVリーグ女子バレー2026-27の試合日程・対戦カード
日程
対戦カード
区分
10月10日（土）SAGA久光スプリングス vs アリーザ愛知
日本時間18:05試合開始予定西地区 第1節／開幕戦
10月11日（日）SAGA久光スプリングス vs アリーザ愛知
日本時間18:05試合開始予定西地区 第1節 GAME2
10月17日（土）埼玉上尾メディックス vs デンソーエアリービーズ東地区 第1節
10月17日（土）PFUブルーキャッツ石川かほく vs 東レアローズ滋賀西地区 第1節
10月17日（土）アランマーレ秋田庄内 vs KUROBEアクアフェアリーズ富山東地区 第1節
10月17日（土）Astemoリヴァーレ茨城 vs 群馬グリーンウイングス東地区 第1節
10月17日（土）大阪マーヴェラス vs 岡山シーガルズ西地区 第1節
10月17日（土）NECレッドロケッツ川崎 vs ヴィクトリーナ姫路交流戦 第1節
10月18日（日）埼玉上尾メディックス vs デンソーエアリービーズ東地区 第1節 GAME2
10月18日（日）PFUブルーキャッツ石川かほく vs 東レアローズ滋賀西地区 第1節 GAME2
10月18日（日）アランマーレ秋田庄内 vs KUROBEアクアフェアリーズ富山東地区 第1節 GAME2
10月18日（日）Astemoリヴァーレ茨城 vs 群馬グリーンウイングス東地区 第1節 GAME2
10月18日（日）大阪マーヴェラス vs 岡山シーガルズ西地区 第1節 GAME2
10月18日（日）NECレッドロケッツ川崎 vs ヴィクトリーナ姫路交流戦 第1節 GAME2
10月23日（金）アリーザ愛知 vs 大阪マーヴェラスレギュラーシーズン
10月23日（金）デンソーエアリービーズ vs SAGA久光スプリングスレギュラーシーズン
10月24日（土）ヴィクトリーナ姫路 vs PFUブルーキャッツ石川かほくレギュラーシーズン
10月24日（土）群馬グリーンウイングス vs アランマーレ秋田庄内レギュラーシーズン
10月24日（土）アリーザ愛知 vs 大阪マーヴェラスレギュラーシーズン
10月24日（土）Astemoリヴァーレ茨城 vs NECレッドロケッツ川崎レギュラーシーズン
※上記はSV.LEAGUE公式の試合一覧で確認できる直近日程を整理しています。試合開始時刻・会場・カードは変更となる場合があります。公開後は試合終了ごとに結果と次戦を更新してください。
SVリーグ女子2026-27の参加クラブ
地区
クラブ
東地区
アランマーレ秋田庄内／デンソーエアリービーズ／Astemoリヴァーレ茨城／群馬グリーンウイングス／埼玉上尾メディックス／NECレッドロケッツ川崎／KUROBEアクアフェアリーズ富山
西地区
PFUブルーキャッツ石川かほく／アリーザ愛知／東レアローズ滋賀／大阪マーヴェラス／ヴィクトリーナ姫路／岡山シーガルズ／SAGA久光スプリングス
日程・テレビ放送・配信予定について
試合日程、対戦カード、試合開始時刻、会場、試合結果はSV.LEAGUE公式サイトの最新情報を優先しています。テレビ放送予定はJ SPORTS公式、ネット配信予定はU-NEXT「J SPORTSバレーボールパック」およびJ SPORTS公式情報をもとに整理しています。
放送・配信開始時刻と試合開始時刻は異なる場合があります。また、放送・配信予定、料金・特典は変更される場合があります。
試合日程：SV.LEAGUE公式サイト参照
テレビ放送：J SPORTS公式参照
ネット配信：U-NEXT「J SPORTSバレーボールパック」・J SPORTS公式参照
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