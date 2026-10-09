Dannie May、4thアルバム『DECALAND』リリース決定、全国9都市ツアー開催

Dannie Mayが、10月9日に東京・Zepp DiverCityで開催した「Dannie May TOUR 2026『YOKAI』」ファイナル公演で、4thアルバム『DECALAND』を2027年2月10日にリリースすることを発表した。あわせて、全国9都市を回るワンマンツアー「ONEMAN TOUR 2027『DECALAND』」の開催と、初の公式ファンクラブ「MAYLAND」の開設も明らかにされた。新章の始動にあたり、新アーティスト写真と新ロゴも公開されている。
『DECALAND』には、既発曲「傲慢」「ネガティヴジャンキー」「BAD遺伝子」に新曲7曲を加えた全10曲を収録。形態はMAYLAND限定の完全生産限定盤、初回生産限定盤、通常盤の3種で、完全生産限定盤と初回生産限定盤には、この日のZepp DiverCity公演の本編を全編収録したBlu-rayが付属する。詳細と予約情報は後日発表される。
2027年2月から始まるツアーは、広島、石川、宮城、愛知、福岡、北海道、大阪、香川を経て、5月6日の東京・Zepp Haneda（TOKYO）でファイナルを迎える。Dannie Mayにとってキャリア最大規模の全国ツアーとなる。
同日オープンした「MAYLAND」では、同ツアーのチケット最速先行受付を10月20日まで実施。会員限定コンテンツとして、PHOTO、MOVIE、RADIO、LIVE STREAMING、TALKなどが順次公開される。11月9日までに年額プランへ入会すると、現物会員証と限定キーホルダーがプレゼントされる早期入会キャンペーンも行われる。
＜リリース情報＞
Dannie May
4th Album『DECALAND』
2027年2月10日（水）リリース
完全生産限定盤（MAYLAND限定）CD＋Blu-ray＋SPECIAL ITEMS 豪華スペシャルボックス仕様
初回生産限定盤 CD＋Blu-ray デジパック・スリーブケース仕様
通常盤 CD ランダムステッカー封入
収録曲：傲慢／ネガティヴジャンキー／BAD遺伝子 ほか新曲7曲（全10曲）
[Blu-ray]（完全生産限定盤・初回生産限定盤に付属）
Dannie May TOUR 2026「YOKAI」FINAL 2026年10月9日 東京・Zepp DiverCity 本編全編収録
※商品詳細・予約情報は後日発表
特設サイト：https://decaland.danniemay-official.com/
＜ツアー情報＞
Dannie May ONEMAN TOUR 2027「DECALAND」
2027年
2月26日（金）広島・Six One Live Star
3月5日（金）石川・金沢AZ
3月7日（日）宮城・仙台darwin
3月22日（月）愛知・DIAMOND HALL
3月28日（日）福岡・DRUM Be-1
4月3日（土）北海道・cube garden
4月17日（土）大阪・なんばHatch
4月18日（日）香川・高松MONSTER
5月6日（木）東京・Zepp Haneda（TOKYO）
MAYLAND会員最速先行：2026年10月9日（金）〜10月20日（火）23:59
ファンクラブ情報
Dannie May OFFICIAL FANCLUB「MAYLAND」
2026年10月9日（金）オープン
公式サイト：https://danniemay.com/